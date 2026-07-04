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致癌油竄全台逾300家業者 台中今回收近1.5噸

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處稽查人員仔細比對問題油品項及批號，確認業者完成下架。圖／台中市食安處提供
台中市食安處稽查人員仔細比對問題油品項及批號，確認業者完成下架。圖／台中市食安處提供

中聯油脂爆大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，1300公噸供應泰山、福壽及福懋油三油廠。台中食安處今晚公布，問題油流向全國至少300家業者，今天回收福壽、福懋油近1.5公噸，累計回收15公噸123公斤。

食安處統計，截至今晚6時，中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標事件，問題油品項維持18項、30個批號，福懋出貨維持全國共138家業者，福壽維持149家業者，加上泰山，全國有逾300家業者；台中因福懋下游業者地址釐清後，新增2家第一層下游業者，累計共55家。

食安處統計，福壽累計回收7347公斤、福懋油7776公斤，合計15噸123公斤；末端通路持續查核賣場、市場、夜市及食品業者，截至今日累計查核283家，涉案油品均已完成下架。

食安處說明，事件發生後，市府也已立即請相關業者清查是否使用案內油品，並要求停止使用；目前各單位及業者陸續回報中，市府將持續掌握流向並更新查核情形。

社會局說明，截至今日，社會局轄管曾使用案內油品的社區照顧關懷據點新增1處、累計7處，另有3家老人福利機構、2家身心障礙福利機構及1家兒少安置機構曾使用案內油品，均已立即停止使用。全市醫院及長照、精神照護等機構也已陸續完成回報，除1家產後護理之家委外月子餐業者曾使用相關油品外，其餘均未使用案內問題油品。

教育局表示，經團膳業者陸續回報，確認新增1家曾於今年4月至6月間使用相關油品，截至今日累計3家，均已通知並停止使用。

食安處指出，後續將持續更新問題油品回收進度及末端販售場所查核情形，並督促中聯油脂儘速完成源頭製程及品質管理改善措施；市府也將持續檢視油脂製造業者自主檢驗、異常通報及風險管理機制，強化源頭管理與後續監督。

台中市食安處稽查人員仔細比對問題油品項及批號，確認業者完成下架。圖／台中市食安處提供
台中市食安處稽查人員仔細比對問題油品項及批號，確認業者完成下架。圖／台中市食安處提供

台中 食安 中聯油脂 致癌沙拉油

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