致癌沙拉油風暴延燒　綠委籲全面清查流向、提高風險管理

致癌沙拉油食安風暴持續延燒，民進黨立委劉建國今表示，中央應全面清查問題油品流向，並檢討抽驗制度，改採批次風險管理，避免問題油品再次流入市場。

劉建國表示，食品安全不能心存僥倖，也不能只停留在問題產品下架。問題油品已流向多家下游食品業者，甚至波及雲林食品工廠，民眾最關心的就是究竟有哪些產品已流入市面，因此中央應立即會同地方政府全面清查流向。

他主張，應從原料供應、食品製造、加工、餐飲、團膳、校園營養午餐、長青食堂到各類食品通路全面追查，並持續公布最新追查結果、受影響產品、批號及回收進度，以公開透明資訊保障民眾知情權。

劉建國表示，唯有完整掌握問題油品流向，讓消費者清楚知道哪些產品受到影響，才能真正消除社會疑慮，重建民眾對食品安全的信心。

他也指出，此次事件凸顯現行油品管理制度仍有改善空間。目前食用油多採定期抽驗，但大型油脂工廠採「逐批進貨、逐批生產、逐批出貨」模式，若僅依固定周期抽驗，恐難以及時發現異常，增加問題油品流入市場的風險。

劉建國建議，食藥署全面檢討現行油品管理制度，改採依「批次、供應來源、用途」進行風險分級管理，提高高風險油品抽驗頻率，強化源頭把關。