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中聯油苯駢芘超標 新竹縣查34家業者未使用

中央社／ 新竹市4日電

中聯「大豆沙拉油」致癌物苯駢芘超標案引發食安疑慮，新竹縣政府今天稽查轄內販賣業與餐飲業共34家，確認均未販售和使用問題油品。

新竹縣政府發布新聞稿表示，新竹縣府衛生局昨天追蹤下游廠商下架回收數量，並確認問題油品庫存情形，以及查察一般餐飲業販售通路，共稽查4家製造業、20家餐飲業及5家販售業，均已完成下架。

衛生局指出，今天第2波行動，針對5家販售業和29家食品零售、市場攤商及餐飲業，也就是一般小吃店、自助餐、便當店等民眾最容易接觸的食品來源處所查察，均未發現使用問題油品。

衛生局提醒，民眾如購買到食藥署公告受影響產品，請停止使用，建議減少高溫燒烤、煙燻及過度油炸食品等烹調習慣，以降低苯駢芘等多環芳香烴物質暴露風險。

衛生局指出，食品業者應落實自主管理，確保產品符合衛生安全規定，若發現產品有危害衛生安全之虞，應主動停止販賣、辦理回收及自主通報，未依規定通報者，將依違反食安法處以新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

致癌沙拉油

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