問題油苯駢芘產生最大原因 學者籲大豆溯源製程查到底

台灣油品再爆食安問題，大多數消費者對油脂中驗出超標「苯駢芘（BaP）」感到陌生，有人甚至念不出「駢體文」的駢字發音，遑論為何產生這種物質；學者指出，苯駢芘是油脂高溫加熱過程中產生，需透過原料追溯及製程調查，才能確認產生的原因。

大葉大學藥用植物與食品保健學系教授宋祖瑩今表示，苯駢芘主要在高溫加熱、烹調或製造加工的過程中產生。需經檢驗才能確認數據及是否超標，目前美國豆與西巴豆因產季交替使用是業界常態，無法直接推論使用某國豆子就是這件問題油事件來源，政府應透過追溯豆子來源及調查製程來確認。

宋祖瑩說，食品業者本來就有自主檢驗及品質管理的責任，但使用不同設備的檢驗可能有誤差，現階段主管機關首要工作是先下架問題批號的產品，降低消費風險。

大葉大學商業經營國際碩士學位學程主任童惠玲表示，若詢問消費者比較相信政府察查結果，或業者自主管理的調查？消費者應較相信公權力，業者雖在第一時間下架問題油產品，降低汙染風險和消費者疑慮，但調查方面仍需政府先做，才能重建社會信任。