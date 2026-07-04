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致癌問題油風波延燒 北市衛生局今再查3處下游通路賣場

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市衛生局昨派員稽查福壽實業、福懋油脂問題油品下游業者。圖／北市衛生局提供
中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市衛生局昨派員稽查福壽實業、福懋油脂問題油品下游業者。圖／北市衛生局提供

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，台北市衛生局今派員稽查台中市衛生局新提供的福壽實業股份有限公司問題油品3處下游通路賣場，業者皆已配合上游公司下架退回違規產品，現場已無違規產品。迄今累計查核27家通路賣場、12家飯店餐廳12家等39家相關業者。 

衛生局表示，該案致癌物苯駢芘屬多環芳香烴（PAHs）的一種，是於食品加工過程產生或受環境汙染。我國「食品中汙染物質及毒素衛生標準」已針對食用油脂訂有苯駢芘限量標準2 μg/kg，食品業者應落實自主管理，確保產品符合衛生安全規定。

衛生局要求業者，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報衛生局；未依規定通報者，將依違反食安法第7條規定，處以3萬元以上300萬元以下罰鍰。衛生局持續追蹤相關產品回收及後續處理情形，維護民眾食品安全。

衛生局 致癌沙拉油

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