影／致癌沙拉油風暴擴大 高市衛生局：已回收1023桶

中聯油脂供應泰山、福壽、福懋等業者的大豆沙拉油，被驗出苯駢芘含量超標4倍，高市府食安稽查小組追蹤中盤商督促回收已累計1023桶，據了解，問題油從3公升到18公升不等，全數送回給泰山等3家油品上游業者，後續再提交銷毀計畫，並由當地主管機關監督銷毀。

衛生局指出，據清查資料，全市曾採購問題油品的中盤商有28家，均已要求立即通知下游業者停用，下架、回收問題油品，目前累計回收共計1023桶，回收作業仍進行中，也將持續追蹤回收進度，確認問題產品未再流入市面。

另外市府跨局處食安稽查小組擴大稽查飯店、百貨公司餐飲及美食街、一般餐飲店及市場、夜市商圈等572家業者，其中329家為新增店家，均未發現使用問題油品。

衛生局表示，昨完成801家長照機構及服務據點清查，其中3家曾使用問題油品，醫院部分，查有1家美食街及2家醫院廚房曾使用；另外，全市25家團膳業者查核結果均未使用違規油品，曾使用問題油品的場所皆已停用，並完成下架回收，未再續用。

市府強調，對違規食品採取零容忍態度，食安小組假日也未停歇，鎖定食用油使用量較大的飯店、餐飲、美食街及傳統市場等高風險營業場所逐一查核，追查問題油品流向，避免違規產品流入餐桌，保障消費者食品安全。