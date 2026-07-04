致癌油製成沙拉醬等成品不必下架？食品技師批牴觸食安法：應守住底線

致癌沙拉油案件持續延燒，中聯油脂一批1300公噸大豆沙拉油，一級致癌物苯駢芘超標4倍，受影響下游食品業者增加至約300家。衛福部食藥署昨指出，因疑慮油品製成泡麵、沙拉醬等食品成品後，致癌風險低，為此不必回收。食品技師界對此說法並不埋單，認為官署不該一再強調「毒理」，否則不如別訂出苯駢芘上限。

執業食品技師劉忠翰指出，日前國內爆發三級致癌物蘇丹紅汙染食品案件，食藥署針對下游產品一律回收，原因是蘇丹紅為工業用色素，本次苯駢芘為致癌風險更高的一級致癌物，只因不是工業用途，政府就以毒理換算得出則標準，認定致癌風險低，實務上被檢出的疑慮油品，苯駢芘殘留就是超標，在法規修正之前就不該違法。

劉忠翰強調，食藥署主張疑慮油品製成下游產品後，苯駢芘最終濃度已被稀釋，依相關行政規則不必回收，但這與母法「食安法」疑慮食品應下架且禁止陳列的精神相牴觸，不必下架第二層食品成品的規定，僅是依行政規則，不該違反母法條文，「若這條底線不守住，難道業者買到疑慮油品，仍可繼續使用，只要調理後最終濃度合規就好？」

目前致癌油來源，指向中聯油脂近期因產季轉換，使用一批季末巴西豆作為原料。不過，劉忠翰仍認為，因業者送驗原料並未檢出苯駢芘，因此製程出問題可能性較高，而業者自主送驗油品合規，卻在下游製成食品後，被檢出苯駢芘嚴重超標，恐與「留樣、送樣」非同一批次有關，不過，目前針對原料報關、檢驗等時間，政府仍「蓋牌」不願揭露。

食藥署長姜至剛昨說明，含苯駢芘油品被製成下游產品後，濃度已被稀釋，以冰淇淋油脂含量1成為例，每公斤8微克稀釋後，僅剩0.8微克，符合食安標準，食安風險管理需本於科學，依食安風險諮議會訂出的標準，這類第二層食品成品不必回收。