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龔明鑫赴新竹下鄉白營場外抗議致癌油 籲釐清責任與制度漏洞

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
場外有白營民代快閃抗議，批評1300噸致癌油品流向不明，要求經濟部出面說明並強化管理責任。記者郭政芬／攝影
場外有白營民代快閃抗議，批評1300噸致癌油品流向不明，要求經濟部出面說明並強化管理責任。記者郭政芬／攝影

民進黨「2026縣市政策說明會－台灣好生活」新竹場今日下午登場，邀集中央部會首長與地方參選人同台說明政策方向。經濟部長龔明鑫、教育部長鄭英耀與民進黨新竹市長參選人莊競程共同出席，不過，場外有白營民代快閃抗議，批評1300噸致癌油品流向不明，案油品廠商早於2016年曾獲優良廠商認證，質疑相關認證是否缺乏後續監管與退場機制，要求經濟部出面說明並強化管理責任。

民眾黨新竹市議員李國璋與議員參選人葉國文、李玫和市議員宋品瑩助理，今天下午到新竹場的門口快閃，李國章指出，教育部與經濟部首長今天赴新竹視察，他們表示歡迎，但政策宣導與地方溝通不應「跳過地方政府」，應與地方建立完整對接機制。

他表示，近日爆發「1300噸致癌油品流向不明」，質疑問題嚴重，要求經濟部公開說明受影響的營養午餐學校及國軍單位等人數，並強調一般外食民眾也可能受害，食品安全風險不容忽視。

李國璋進一步批評，現行食品溯源追蹤系統恐有失靈疑慮，涉案油品廠商早於2016年曾獲優良廠商認證，他質疑相關認證是否缺乏後續監管與退場機制，要求經濟部出面說明並強化管理責任。食安問題不僅涉及衛福部與教育部，經濟部同樣應負起監督責任，並呼籲釐清真相、強化把關機制。

「2026縣市政策說明會－台灣好生活」新竹場活動現場，未安排經濟部長龔明鑫與教育部長鄭英耀的聯訪環節，因此未作出回應。

致癌沙拉油 龔明鑫 民眾黨

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