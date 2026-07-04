沙拉油苯駢芘事件延燒…公衛師：食品安全不只看標準 更要落實資訊公開

致癌沙拉油食安事件延燒，近期「沙拉油產品檢出苯駢芘」，主管機關產品於加工或稀釋後符合法規限量標準為由，未全面回收相關第二層加工產品。台北市公衛師公會指出，本次事件不僅涉及單一產品管理問題，更反映現行食品安全治理在「資訊透明」與「風險溝通」層面的制度性落差。

北市公衛師公會表示，從公共衛生專業觀點而言，食品安全管理建立於科學風險評估基礎，包括毒理學證據與暴露量分析。在現行標準判定下，若產品未達健康危害風險門檻，採取分級處置或有限度回收，屬於風險管理與行政資源配置一環。

北市公衛師公會說，食品安全治理不僅涉及風險管理（risk management），也同時包含風險溝通（risk communication）責任。風險管理著重於是否採取管制措施科學判斷，而風險溝通則涉及政府是否充分揭露風險來源、檢測結果與決策依據，使社會能在完整資訊下進行自主判斷。

即使沙拉油產品經加工或稀釋後符合現行安全標準，若其原料曾涉及違規或汙染情形，相關資訊仍具高度公共利益性質，北市公衛師公會表示，應依風險分級原則適度且完整揭露，以確保民眾知情權與選擇權。資訊透明並非取代風險管理，而是完整風險治理的重要組成。

此外，本次事件也突顯食品安全治理應同時納入預防原則（precautionary principle）與程序正義重要性。除科學評估結果外，政府亦應建立一致、可受檢驗且透明決策程序，使社會理解不予全面回收政策依據，提升制度信任與公共溝通品質。

北市公衛師公會提出三項建議，首先建立「階梯式風險揭露」機制，依風險程度分級公開原料來源、違規情形及流向資訊。第二明確區分風險管理與風險溝通制度責任，強化資訊發布標準化與即時性。第三提升食品安全決策程序透明度，使回收與否判斷具備可受公評性與可追溯性。

食品安全治理核心，不僅在於是否符合法規標準，更在於是否建立一套可被理解、可被檢驗且值得信任風險治理體系。北市公衛師公會表示，當政府能在科學證據與社會信任間取得平衡，並以透明方式回應社會關切，將有助於提升整體食品安全治理品質。

北市公衛師公會呼籲，主管機關，正視本次沙拉油事件所凸顯風險溝通落差，持續強化資訊公開與風險溝通機制，以確保食品安全政策兼具科學性、透明性與公共信任。