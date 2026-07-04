快訊

飛行中機艙突飄異味！虎航IT281東京回台轉降桃機 消防車待命

高雄知名茶商疑闖紅燈…撞飛超載機車母女4人 男頭部重創送醫不治

張國煒親駕「空山銀」返台 星宇首架藝術機明上午抵桃機

聽新聞
0:00 / 0:00

沙拉油苯駢芘事件延燒…公衛師：食品安全不只看標準 更要落實資訊公開

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
致癌沙拉油食安事件延燒。圖／雲林縣政府提供
致癌沙拉油食安事件延燒。圖／雲林縣政府提供

致癌沙拉油食安事件延燒，近期「沙拉油產品檢出苯駢芘」，主管機關產品於加工或稀釋後符合法規限量標準為由，未全面回收相關第二層加工產品。台北市公衛師公會指出，本次事件不僅涉及單一產品管理問題，更反映現行食品安全治理在「資訊透明」與「風險溝通」層面的制度性落差。

北市公衛師公會表示，從公共衛生專業觀點而言，食品安全管理建立於科學風險評估基礎，包括毒理學證據與暴露量分析。在現行標準判定下，若產品未達健康危害風險門檻，採取分級處置或有限度回收，屬於風險管理與行政資源配置一環。

北市公衛師公會說，食品安全治理不僅涉及風險管理（risk management），也同時包含風險溝通（risk communication）責任。風險管理著重於是否採取管制措施科學判斷，而風險溝通則涉及政府是否充分揭露風險來源、檢測結果與決策依據，使社會能在完整資訊下進行自主判斷。

即使沙拉油產品經加工或稀釋後符合現行安全標準，若其原料曾涉及違規或汙染情形，相關資訊仍具高度公共利益性質，北市公衛師公會表示，應依風險分級原則適度且完整揭露，以確保民眾知情權與選擇權。資訊透明並非取代風險管理，而是完整風險治理的重要組成。

此外，本次事件也突顯食品安全治理應同時納入預防原則（precautionary principle）與程序正義重要性。除科學評估結果外，政府亦應建立一致、可受檢驗且透明決策程序，使社會理解不予全面回收政策依據，提升制度信任與公共溝通品質。

北市公衛師公會提出三項建議，首先建立「階梯式風險揭露」機制，依風險程度分級公開原料來源、違規情形及流向資訊。第二明確區分風險管理與風險溝通制度責任，強化資訊發布標準化與即時性。第三提升食品安全決策程序透明度，使回收與否判斷具備可受公評性與可追溯性。

食品安全治理核心，不僅在於是否符合法規標準，更在於是否建立一套可被理解、可被檢驗且值得信任風險治理體系。北市公衛師公會表示，當政府能在科學證據與社會信任間取得平衡，並以透明方式回應社會關切，將有助於提升整體食品安全治理品質。

北市公衛師公會呼籲，主管機關，正視本次沙拉油事件所凸顯風險溝通落差，持續強化資訊公開與風險溝通機制，以確保食品安全政策兼具科學性、透明性與公共信任。

食安 沙拉油 致癌沙拉油

延伸閱讀

1300噸問題油一級致癌物「苯駢芘」超標 公衛師公會：均衡飲食排毒

致癌沙拉油下游不回收家長慌 雲林營養午餐、長青食堂全面禁用

看問題／食安蓋牌 食藥署違「安民心」初衷

聯華也受波及 台南委製古蹟限定「成功洋芋片」等確認未用問題油

相關新聞

憂致癌食用油流向軍中 國防部主動下架送驗

中聯油脂被爆出沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，問題油品流向泰山、福壽及福懋等3家業者，包括味全、金色三麥、國防部福利事業管理處等曾經進貨。國防部聲明，針對福壽及泰山供售品項，已於2日要求下架及送驗；國軍各單位均已停止使用。

1300公噸致癌沙拉油風暴持續延燒 石崇良取消站台行程 衛福部這樣說

致癌沙拉油風暴持續延燒，衛福部長石崇良原定今天下午赴新竹市出席民進黨政策說明會，替新竹市長參選人莊競程站台，不過臨時取消行程。對此，衛福部表示，因為是非公開行程，所以不便另作說明。

影／致癌沙拉油風暴擴大 高市衛生局：已回收1023桶

中聯油脂供應泰山、福壽、福懋等業者的大豆沙拉油，被驗出苯駢芘含量超標4倍，高市府食安稽查小組追蹤中盤商督促回收已累計1023桶，據了解，問題油從3公升到18公升不等，全數送回給泰山等3家油品上游業者，後續再提交銷毀計畫，並由當地主管機關監督銷毀。

致癌油製成沙拉醬等成品不必下架？食品技師批牴觸食安法：應守住底線

致癌沙拉油案件持續延燒，中聯油脂一批1300公噸大豆沙拉油，一級致癌物苯駢芘超標4倍，受影響下游食品業者增加至約300家。衛福部食藥署昨指出，因疑慮油品製成泡麵、沙拉醬等食品成品後，致癌風險低，為此不必回收。食品技師界對此說法並不埋單，認為官署不該一再強調「毒理」，否則不如別訂出苯駢芘上限。

沙拉油苯駢芘事件延燒 公衛師：食品安全不只看標準 更要落實資訊公開

致癌沙拉油食安事件延燒，近期「沙拉油產品檢出苯駢芘」，主管機關產品於加工或稀釋後符合法規限量標準為由，未全面回收相關第二層加工產品。台北市公衛師公會指出，本次事件不僅涉及單一產品管理問題，更反映現行食品安全治理在「資訊透明」與「風險溝通」層面的制度性落差。

問題油流入台中24校及社福機構 民進黨團促市府公布完整流向

中聯油脂大豆沙拉油檢出苯駢芘（BaP）超標事件持續延燒，台中市議會民進黨團總召周永鴻今（4）日指出，市府公布第二波稽查結果顯示，問題油品批號已增至30個，全市共有53家下游業者曾進貨，其中更流入校園及多類社福照護機構，質疑市府資訊揭露不足，要求盡速公布完整流向與清查結果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。