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問題油流入台中24校及社福機構 民進黨團促市府公布完整流向

聯合報／ 記者黒中亮／台中即時報導
台中市食安處稽查員確認問題油下游業者倉儲、下架情況。圖／台中市食安處提供
台中市食安處稽查員確認問題油下游業者倉儲、下架情況。圖／台中市食安處提供

中聯油脂大豆沙拉油檢出苯駢芘（BaP）超標事件持續延燒，台中市議會民進黨團總召周永鴻今（4）日指出，市府公布第二波稽查結果顯示，問題油品批號已增至30個，全市共有53家下游業者曾進貨，其中更流入校園及多類社福照護機構，質疑市府資訊揭露不足，要求盡速公布完整流向與清查結果。

台中市政府表示，教育局清查發現，2家團膳業者於今年4月至6月間曾使用相關油品，供應7所高中、4所國中、13所國小及1所實驗教育機構，合計24所學校；社會局亦掌握，包含6處社區照顧關懷據點、3家老人福利機構、2家身心障礙福利機構及1家兒少安置機構，另有1家產後護理之家委外月子餐業者，也曾使用案內油品。

周永鴻表示，事件已非單純通路下架問題，而是牽涉學生、長者、身障者與產後家庭的食安風險，但市府目前僅以「均已下架封存」對外說明，未清楚交代實際流向、使用期間與影響範圍，導致家長與家屬無從判斷風險，資訊公開明顯落後。

他要求，食安處、教育局、社會局與衛生局應成立跨局處對外窗口，統一公布完整流向清冊與處理進度。校園部分應揭露學校名稱、團膳業者、供應期間、回收封存情形及家長通知進度；社福與照護機構則應說明使用時間、停用情形與替代油品措施，並提供必要健康諮詢與後續追蹤。

周永鴻批評，市府不應等媒體追問才逐步揭露資訊，也不能以簡單下架作為結案，應在24小時內公布完整清查結果，讓受影響家庭清楚掌握問題油流向、停用進度及後續責任歸屬，以降低社會不安。

台中 民進黨團 台中市 致癌沙拉油

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