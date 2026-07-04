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致癌黑心油再現　消基會籲建立公益團體訴訟制度

聯合報／ 記者何定照／即時報導

致癌黑心油再現，消基會今表示，此事再次暴露我國食品供應鏈管理與消費者救濟制度存在重大漏洞，應建立「公益團體訴訟」制度，由具有公益資格的消費者保護團體，在主管機關同意下，以公益名義直接提起訴訟。

消基會說，此次營業用油事件更凸顯公益訴訟的重要，此次事件與一般商品瑕疵最大的不同，在於受害者可能遍布全台、沒有人知道自己是否曾吃到，沒有人知道是哪一家店，更沒有人保留任何證據。這種案件若仍要求每位消費者提出購買證明、交易紀錄、讓與請求權，幾乎等於宣告多數消費者永遠無法求償。

消基會指出，依現行《消費者保護法》第50條規定，消保團體若欲提起團體訴訟，必須先取得眾多消費者將個別損害賠償請求權讓與公益團體，再由團體代表提起訴訟。

然而，在食品安全事件中，此制度面臨數項困境，如消費者通常沒有保存購買憑證；外食消費更沒有任何商品可供證明；多數消費者根本不知道自己是否曾食用；即使知道曾經購買，也難以證明曾使用特定批號；即使願意參與，也需逐一完成請求權讓與程序。

消基會表示，如此，消保團體必須投入大量人力逐一聯絡、確認身分、蒐集資料、整理憑證，再完成法律程序，往往耗費數月甚至更久時間，公益資源大量消耗於行政作業，而非真正投入法律攻防。更重要的是，許多真正受害者因無法舉證，根本無法加入團體訴訟。因此，最後真正進入法院的人數，通常只是全部受害消費者中的極少數。

消基會認為，正因如此，更應建立「公益團體訴訟」制度，公益團體訴訟可以降低消費者舉證負擔、節省公益團體大量行政成本、縮短訴訟啟動時間、提高企業違法成本、真正落實集體救濟精神。

消基會說，建立公益團體訴訟制度，不只是程序改革，更是食品安全治理與消費者保護制度的重要升級。唯有讓公益團體能在重大食安事件中迅速代表社會提起訴訟，才能真正落實集體救濟、提升違法嚇阻效果，重建消費者對市場及政府食安把關的信任。

致癌沙拉油

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