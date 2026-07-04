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彰化在地企業泰山食品鎖定消費市場 問題油流向曝光

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
泰山企業多樣，這次油品出包，企業對外回應已全部預防性下架。記者侯永全／攝影
泰山企業多樣，這次油品出包，企業對外回應已全部預防性下架。記者侯永全／攝影

中聯油脂主動通報沙拉油含致癌物質苯駢比（BaP）超標，下游食用油油品公司泰山企業今表示，只要衛福部食藥署檢出含致癌物質苯駢比的油品，未出貨的產品無論單一油品或調和油都在第一時間預防性下架。

據了解，台中市中聯公司4月4日製造含致癌物質苯駢比（BaP）油品，在8、9兩日出貨291噸給泰山企業，其中54噸賣到四大超市，各100噸由泰山及其他業者製成第二層製品，37噸用在製作飼料。第二層製品即是添加其它油品、食材，稀釋致癌物質苯駢比，這類製品稱作調和油，通常製品會標示「調和油」，但如添加在醬料裡（例如芝麻醬）就沒標示。

泰山企業盤點受波及的產品，包含金酥耐炸油18L、沙拉油18L、環保鐵桶沙拉油18kg、泰山不飽和大豆沙拉油2.6L、泰山精選蔬菜油3L、泰山好理調合油2L、泰山大豆沙拉油0.6L、泰山歐式果實精華調合油1.5L、泰山好理調合油0.6L、泰山花生調合油2L。

台中市政府前（2日）晚把中聯公司油品流向交給彰化縣政府，縣政府教育處通知各校清查，昨回報學校中央廚房、對外訂購的團膳、自辦午餐廚房均未使用泰山油品。彰化縣衛生局指出，中聯公司供應3家油脂企業，而泰山企業以家庭消費為主，產品容量多為家庭號，團膳公司和學校午餐廚房等用量較大的不會買小包裝產品，因此躲過這次風波。

泰山企業表示，已啟動最高等級食品安全應變機制，第一時間預防性下架使用該批原料的所有產品出貨，庫存封存，除4月生產的商品批次，也擴大下架相關商品4月至6月生產批次範圍，同步依法向主管機關完成通報，以最嚴謹的態度保障消費者權益。

泰山企業油品流向。圖／彰化縣衛生局提供
泰山企業油品流向。圖／彰化縣衛生局提供

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