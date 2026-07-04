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憂致癌食用油流向軍中 國防部主動下架送驗
中聯油脂被爆出沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，問題油品流向泰山、福壽及福懋等3家業者，包括味全、金色三麥、國防部福利事業管理處等曾經進貨。國防部聲明，針對福壽及泰山供售品項，已於2日要求下架及送驗；國軍各單位均已停止使用。
中聯油脂爆大豆沙拉油驗級致癌物「苯駢芘」超標，1300公噸供應泰山、福壽及福懋油，台中市食安處昨晚公布第二波稽查結果，其中福懋出貨維持全國共138家業者，福壽全國供應從86家業者新增至149家業者，包括味全、金色三麥、國防部福利事業管理處等，另掌握泰山企業出貨台中下游業者有大里好樂迪等共13家，全國至少共300家業者中鏢。
國防部今天表示，針對福壽及泰山供售品項，已於2日要求副供中心下架及送驗；國軍各單位均已停止使用，後續將掌握食藥署網站公布的各項資訊，主動查察。
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