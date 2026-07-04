快訊

世足賽／梅西賽後主動暖心擁抱、送球衣 維德角門將：會永遠記得

致癌食用油恐流向軍中？國防部：已下架送驗

張國煒親駕「空山銀」返台 星宇首架藝術機明上午抵桃機

聽新聞
0:00 / 0:00

憂致癌食用油流向軍中 國防部主動下架送驗

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中聯油脂被爆出沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，包括國防部福利事業管理處等廠商曾經進貨。國防部聲明，針對福壽及泰山供售品項，已於2日要求下架及送驗；國軍各單位均已停止使用。圖／聯合報系資料照
中聯油脂被爆出沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，包括國防部福利事業管理處等廠商曾經進貨。國防部聲明，針對福壽及泰山供售品項，已於2日要求下架及送驗；國軍各單位均已停止使用。圖／聯合報系資料照

中聯油脂被爆出沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，問題油品流向泰山、福壽及福懋等3家業者，包括味全、金色三麥、國防部福利事業管理處等曾經進貨。國防部聲明，針對福壽及泰山供售品項，已於2日要求下架及送驗；國軍各單位均已停止使用。

中聯油脂爆大豆沙拉油驗級致癌物「苯駢芘」超標，1300公噸供應泰山、福壽及福懋油，台中市食安處昨晚公布第二波稽查結果，其中福懋出貨維持全國共138家業者，福壽全國供應從86家業者新增至149家業者，包括味全、金色三麥、國防部福利事業管理處等，另掌握泰山企業出貨台中下游業者有大里好樂迪等共13家，全國至少共300家業者中鏢。

國防部今天表示，針對福壽及泰山供售品項，已於2日要求副供中心下架及送驗；國軍各單位均已停止使用，後續將掌握食藥署網站公布的各項資訊，主動查察。

致癌沙拉油 國防部 中聯油脂 國軍

延伸閱讀

台中第二波稽查…致癌油流向全台300家業者 國防部、好樂迪都中鏢

問題油品擴大 中市稽查24校、12社福單位、1月子餐業者淪陷

致癌沙拉油延燒 全台300家業者中鏢

1300噸致癌物超標油流入市面！ 4大超商清查急發聲僅這家超商中鏢

相關新聞

憂致癌食用油流向軍中 國防部主動下架送驗

中聯油脂被爆出沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，問題油品流向泰山、福壽及福懋等3家業者，包括味全、金色三麥、國防部福利事業管理處等曾經進貨。國防部聲明，針對福壽及泰山供售品項，已於2日要求下架及送驗；國軍各單位均已停止使用。

致癌黑心油再現　消基會籲建立公益團體訴訟制度

致癌黑心油再現，消基會今表示，此事再次暴露我國食品供應鏈管理與消費者救濟制度存在重大漏洞，應建立「公益團體訴訟」制度，由具有公益資格的消費者保護團體，在主管機關同意下，以公益名義直接提起訴訟。

彰化在地企業泰山食品鎖定消費市場 問題油流向曝光

中聯油脂主動通報沙拉油含致癌物質苯駢比（BaP）超標，下游食用油油品公司泰山企業今表示，只要衛福部食藥署檢出含致癌物質苯駢比的油品，未出貨的產品無論單一油品或調和油都在第一時間預防性下架。

苯駢芘超標4倍禍首？美國黃豆換巴西豆爆疑雲 中聯油脂：產季輪換

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標4倍延燒，外界與專家將問題指向業者將進口黃豆來源，從原本的「美國大豆」更換為「巴西大豆」？對此，中聯油脂蔣姓襄理回應表示，美豆與巴西豆本就有產季輪換問題，目前已有專家進場檢查全部原料生產作業流程，一切交由衛福部食藥署釐清。

致癌油竄全台！台中市府下周聯手食藥署「直搗廠區」找真相

中聯油脂生產之大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘」超標案，台中市衛生局長曾梓展今說明，已收到業者送交的改善對策報告，預計下周召集中央食藥署、專家學者召開專案審議會議，並將組隊進入廠區調查釐清，守護食安。

致癌油竄全台！卜蜂、國防部也中標 食安處：加工、調和油不強制下架

中聯油脂爆大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，1300公噸供應泰山、福壽及福懋油，流向全國至少300家業者，連卜蜂、國防部福利事業管理處都中鏢，引發食安疑慮。台中市食安處長傅瓊慧說，依食藥署處理機制，由於加工食品與調和油，經稀釋與食品安全風險評估後，不必強制下架。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。