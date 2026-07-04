苯駢芘超標4倍禍首？美國黃豆換巴西豆爆疑雲 中聯油脂：產季輪換

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標4倍延燒，外界與專家將問題指向業者將進口黃豆來源，從原本的「美國大豆」更換為「巴西大豆」？對此，中聯油脂蔣姓襄理回應表示，美豆與巴西豆本就有產季輪換問題，目前已有專家進場檢查全部原料生產作業流程，一切交由衛福部食藥署釐清。

針對外界將矛頭指向「原料產地的轉換」是導致此次食安風暴的原因之一，中聯油脂蔣姓襄理受訪時指出，美國大豆與巴西大豆有產季上的不同，當北美冬天不產大豆時，就會進口南美氣候偏熱的巴西大豆。他強調，過去多年來一直都是以此模式進行產季輪換使用，並以此進行大豆油的提煉，這次發生苯駢芘（BaP）超標事件，公司除向社會大眾致歉外，也想早日釐清真相，正全力配合各方調查。

外界質疑，遠洋大豆為應付長途海運，裝船前通常會經過高溫烘烤或煙燻乾燥處理，使得如大豆一般碳水化合物，可能因高溫加熱，極易產生包含「苯駢芘」在內的多環芳香烴（PAHs），抑或因更換產地而導致原料本身已殘留高風險物質，再疊加油廠內部的高溫製程而釀成慘劇，都將是食藥署等單位接下來的追查重點。

面對外界的懷疑，中聯油脂蔣姓襄理強調，大豆產季輪換使用已行之有年，日前已有專家進場檢查全部原料生產作業流程，目前一切等待衛福部食藥署的正式調查結果，未來統一正式對外公布，公司絕不會迴避相關事故責任。