致癌油竄全台！台中市府下周聯手食藥署「直搗廠區」找真相

中聯油脂生產之大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘」超標案，台中市衛生局長曾梓展今說明，已收到業者送交的改善對策報告，預計下周召集中央食藥署、專家學者召開專案審議會議，並將組隊進入廠區調查釐清，守護食安。

依據食藥署資料，中聯4月13日首次自主檢驗時，黃豆原料未檢出苯駢芘，大豆沙拉油未超標，6月11日中聯接獲福壽實業通知，其下游南僑公司反映檢驗不合格，中聯6月16、25日兩度送驗，都超標不符規定，隨後向台中市食安處自主通報。

中聯油脂昨表示，前天專家進廠檢視生產作業流程，包含製程條件、黃豆品質及巴西進口黃豆的產地來源，改善對策報告已送交台中市食安處核查；中聯油脂唯一產線已全面停工。

曾梓展指出，中聯基於復工，已請專家學者進廠區找原因，並送交改善對策報告。衛生局昨收到中聯的告，預計下周召集專家會議審查，邀集食藥署、衛生局所請的專家學者等共同審議，並且進入廠區調查釐清。

曾梓展強調，衛生局絕非只是單純的看報告，還要進入廠區調查，並與食藥署共同判斷，復工沒有時間表；此案屬於食品汙染案，涉及行政法，並非刑事犯罪行為，因此現階段無需通報檢方介入調查。

台中市食安處公布，問題油品維持18項產品，批號增加至30個。圖／台中市食安處提供