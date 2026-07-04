快訊

世足賽／梅西賽後主動暖心擁抱、送球衣 維德角門將：會永遠記得

致癌食用油恐流向軍中？國防部：已下架送驗

張國煒親駕「空山銀」返台 星宇首架藝術機明上午抵桃機

聽新聞
0:00 / 0:00

致癌油竄全台！台中市府下周聯手食藥署「直搗廠區」找真相

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處稽查員確認問題油下游業者倉儲下架情況。圖／台中市食安處提供
台中市食安處稽查員確認問題油下游業者倉儲下架情況。圖／台中市食安處提供

中聯油脂生產之大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘」超標案，台中市衛生局長曾梓展今說明，已收到業者送交的改善對策報告，預計下周召集中央食藥署、專家學者召開專案審議會議，並將組隊進入廠區調查釐清，守護食安。

依據食藥署資料，中聯4月13日首次自主檢驗時，黃豆原料未檢出苯駢芘，大豆沙拉油未超標，6月11日中聯接獲福壽實業通知，其下游南僑公司反映檢驗不合格，中聯6月16、25日兩度送驗，都超標不符規定，隨後向台中市食安處自主通報。

中聯油脂昨表示，前天專家進廠檢視生產作業流程，包含製程條件、黃豆品質及巴西進口黃豆的產地來源，改善對策報告已送交台中市食安處核查；中聯油脂唯一產線已全面停工。

曾梓展指出，中聯基於復工，已請專家學者進廠區找原因，並送交改善對策報告。衛生局昨收到中聯的告，預計下周召集專家會議審查，邀集食藥署、衛生局所請的專家學者等共同審議，並且進入廠區調查釐清。

曾梓展強調，衛生局絕非只是單純的看報告，還要進入廠區調查，並與食藥署共同判斷，復工沒有時間表；此案屬於食品汙染案，涉及行政法，並非刑事犯罪行為，因此現階段無需通報檢方介入調查。

台中市食安處公布，問題油品維持18項產品，批號增加至30個。圖／台中市食安處提供
台中市食安處公布，問題油品維持18項產品，批號增加至30個。圖／台中市食安處提供

台中市食安處稽查員確認問題油下游業者倉儲下架情況。圖／台中市食安處提供
台中市食安處稽查員確認問題油下游業者倉儲下架情況。圖／台中市食安處提供

食藥署 中聯油脂 衛生局 致癌沙拉油

延伸閱讀

中聯停工 專家進廠查致癌物來源

大豆油致癌物超標 中聯油脂改善報告已送市府「復工沒有時間表」

中聯問題油為何自驗合格、南僑驗出致癌物超標？食安處揭2大風險

中聯油脂大豆沙拉油致癌物嚴重超標 台中食安處勒令立即停工回收

相關新聞

憂致癌食用油流向軍中 國防部主動下架送驗

中聯油脂被爆出沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，問題油品流向泰山、福壽及福懋等3家業者，包括味全、金色三麥、國防部福利事業管理處等曾經進貨。國防部聲明，針對福壽及泰山供售品項，已於2日要求下架及送驗；國軍各單位均已停止使用。

致癌黑心油再現　消基會籲建立公益團體訴訟制度

致癌黑心油再現，消基會今表示，此事再次暴露我國食品供應鏈管理與消費者救濟制度存在重大漏洞，應建立「公益團體訴訟」制度，由具有公益資格的消費者保護團體，在主管機關同意下，以公益名義直接提起訴訟。

彰化在地企業泰山食品鎖定消費市場 問題油流向曝光

中聯油脂主動通報沙拉油含致癌物質苯駢比（BaP）超標，下游食用油油品公司泰山企業今表示，只要衛福部食藥署檢出含致癌物質苯駢比的油品，未出貨的產品無論單一油品或調和油都在第一時間預防性下架。

苯駢芘超標4倍禍首？美國黃豆換巴西豆爆疑雲 中聯油脂：產季輪換

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標4倍延燒，外界與專家將問題指向業者將進口黃豆來源，從原本的「美國大豆」更換為「巴西大豆」？對此，中聯油脂蔣姓襄理回應表示，美豆與巴西豆本就有產季輪換問題，目前已有專家進場檢查全部原料生產作業流程，一切交由衛福部食藥署釐清。

致癌油竄全台！台中市府下周聯手食藥署「直搗廠區」找真相

中聯油脂生產之大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘」超標案，台中市衛生局長曾梓展今說明，已收到業者送交的改善對策報告，預計下周召集中央食藥署、專家學者召開專案審議會議，並將組隊進入廠區調查釐清，守護食安。

致癌油竄全台！卜蜂、國防部也中標 食安處：加工、調和油不強制下架

中聯油脂爆大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，1300公噸供應泰山、福壽及福懋油，流向全國至少300家業者，連卜蜂、國防部福利事業管理處都中鏢，引發食安疑慮。台中市食安處長傅瓊慧說，依食藥署處理機制，由於加工食品與調和油，經稀釋與食品安全風險評估後，不必強制下架。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。