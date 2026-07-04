致癌油竄全台！卜蜂、國防部也中標 食安處：加工、調和油不強制下架

中聯油脂爆大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，1300公噸供應泰山、福壽及福懋油，流向全國至少300家業者，連卜蜂、國防部福利事業管理處都中鏢，引發食安疑慮。台中市食安處長傅瓊慧說，依食藥署處理機制，由於加工食品與調和油，經稀釋與食品安全風險評估後，不必強制下架。

傅瓊慧說明，依食藥署的處理機制，源頭原料油大豆沙拉油（第一層油），檢出苯駢芘超標，依法須強制下架回收；至於使用問題油製成的加工食品，以及與其他油類調和的「調和油」（第二層），經稀釋與食品安全風險評估後，整體暴露風險較低，因此未要求全面下架，若業者選擇自主下架，食安處尊重。

台中市食安處昨晚公布第二波稽查結果，問題油品維持18項產品，批號增加至30個。其中福懋出貨維持全國共138家業者，福壽全國供應從86家業者新增至149家業者，包括味全、金色三麥、國防部福利事業管理處等，另掌握泰山企業出貨台中下游業者有大里好樂迪等共13家，全國至少共300家業者中鏢。

食安處說明，市府跨局處持續查核各通路，目前均已依規下架，福壽累計回收5873公斤、福懋回收7758公斤，共13631公斤，泰山回收公斤數由源頭彰化縣政府追蹤，市府將持續追查，如有不法將依法裁處。

食安處提醒，消費者若曾購買相關產品，可撥打各公司客服專線辦理退換貨：福壽實業0800-236699；福懋油脂0800-888255；泰山企業0800-079080。如有消費爭議，也可撥打全國消費者服務專線「1950」尋求協助。

食安處表示，針對中聯油脂是否依規定辦理通報，將進一步調查釐清，如查有違反食安法等規定，將依法裁處；另清查期間，如發現業者有規避、隱匿、未依規定通報或未落實下架回收等情形，也將依法裁罰，最重可罰300萬元。

台中市食安處公布，問題油品維持18項產品，批號增加至30個。圖／台中市食安處提供

台中市食安處長傅瓊慧。記者趙容萱／攝影