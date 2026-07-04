食用油含超標致癌物風暴擴大 張嘉郡點名食藥署全面檢討

食用油食安問題延燒，國民黨立委張嘉郡今日表示，她無法接受食藥署身為食安守護神，卻選擇蓋牌，食安危機最怕隱匿問題，她主張應全面檢討食用油源頭管理、抽驗頻率、追溯制度及資訊公開機制。

中聯油脂供應大豆沙拉油遭驗出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標事件愈演愈烈，食藥署被疑未能第一時間止損。張嘉郡表示，食安沒有藍綠，只有人民的健康，食藥署面對這次食用油事件，秉持民眾有知的權利，第一時間就應該誠實告知、完整揭露資訊，讓消費者知道自己是否受到影響。

張嘉郡表示，食安管理的核心，不只是科學檢驗，更是資訊透明，政府的職責就是公布完整流向、受影響產品與相關檢驗報告，讓民眾能自行判斷，而不是由政府替人民決定「你不用知道」。

張嘉郡表示，食藥署身為食安守護神，卻選擇蓋牌，她完全無法接受，也指此舉無法降低民眾的恐慌，「食安危機最怕的不是問題，而是隱匿問題。」

張嘉郡表示，這次事件應全面檢討食用油源頭管理、抽驗頻率、追溯制度及資訊公開機制，避免重演過去台灣多次食安事件的教訓，唯有公開透明，才能真正重建人民對食安的信任。