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致癌沙拉油下游不回收家長慌 雲林營養午餐、長青食堂全面禁用

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
致癌沙拉油風暴持續延燒，雲林縣衛生局連日兵分多路稽查。圖／雲林縣政府提供
致癌沙拉油風暴持續延燒，雲林縣衛生局連日兵分多路稽查。圖／雲林縣政府提供

致癌沙拉油風暴持續延燒，衛福部食藥署日前宣布，下游加工產品食安風險低，不必全面回收，由業者落實自主管理，引發外界質疑。雲林縣長張麗善強調，涉及學童與長者的營養午餐、長青食堂團膳，縣府將採取更嚴格標準，全面禁止使用相關油品；立委張嘉郡則說食藥署身為食安守護神，卻選擇蓋牌，她不能接受。

雲林縣衛生局連日兵分多路查核轄內食品業者，同步調查學校營養午餐使用油品，確認目前縣內校園均未使用涉案批次油品。衛生局長曾春美表示，後續將持續針對高風險場域稽查，也呼籲食品及加工業者落實自主管理，如評估產品存在風險，應主動下架，保障消費者權益。

張麗善表示，站在食品安全立場，風險評估必須採取更嚴謹態度。她指出，孩子每天在學校食用營養午餐，長者也固定在長青食堂用餐，若長期接觸有疑慮油品，累積性風險不容忽視，因此縣府對校園營養午餐及長青食堂等團膳，將比照更高標準把關，不論是否列入食藥署公告的下架範圍，都禁止使用相關問題油品。

食藥署「不回收下游產品」的決定，也讓不少家長憂心。家中育有兩名幼兒的張姓家長直言，無法理解政府只要求回收第一層問題原料，卻未要求加工產品下架，「難道問題油加工後就沒有問題嗎？」她表示，自己年過40歲，吃到問題油或許影響有限，但孩子年紀還小，「難道要讓他們從小就吃可能有問題的油品嗎？」

立委張嘉郡則將矛頭指向中央，質疑食藥署處理態度失當。她表示，食藥署身為食安把關機關，第一時間就應完整揭露問題油流向、受影響產品及相關檢驗報告，讓消費者清楚知道自己是否受到影響，而不是由政府替人民決定「不用知道」。

張嘉郡批評，食藥署選擇「蓋牌」，她完全無法接受，「食安危機最怕的不是問題，而是隱匿問題。」她認為，資訊愈不透明，只會加深民眾疑慮，無助於降低社會恐慌。

她也呼籲中央全面檢討食用油源頭管理、抽驗頻率、追溯制度及資訊公開機制，建立更透明的食安管理制度，避免重演過去多起重大食安事件，再次傷害民眾對食品安全的信任。

立委張嘉郡表示，食藥署身為食安守護神，卻選擇蓋牌，她不能接受。記者陳雅玲／攝影
立委張嘉郡表示，食藥署身為食安守護神，卻選擇蓋牌，她不能接受。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長張麗善強調食品安全要嚴謹面對，縣府針對營養午餐、長青食堂將嚴格把關。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善強調食品安全要嚴謹面對，縣府針對營養午餐、長青食堂將嚴格把關。記者陳雅玲／攝影

雲林 食安 張麗善 致癌沙拉油 食藥署 張嘉郡

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