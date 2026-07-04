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中聯沙拉油致癌「苯駢芘」超標4倍 中檢正式分「他」字案追查食安

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中市食安處聯合經發局與消保官前往賣場稽查問題油品是否下架。圖／台中市食安處提供
台中市食安處聯合經發局與消保官前往賣場稽查問題油品是否下架。圖／台中市食安處提供

中聯油脂公司爆出1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，且泰山企業、福壽實業及福懋油脂等3油廠，影響全台食安問題嚴重；台中地檢署昨下午已分「他」字案偵辦，將釐清有無違反食品安全衛生法疑慮。

台中地檢署表示，關於中聯油脂股份有限公司產製油品檢出「苯駢芘」超標一事，檢方已分他案，並指派法務部調查局台中市調查處，至相關公司、機關調取資料查證釐清。

台中市調處昨向台中地檢報指揮，針對中聯油脂公司產出大豆沙拉油驗出「苯駢芘（BaP）」疑慮，由於目前涉嫌犯罪態樣、被告尚處不明階段，中檢昨分「他」字案調查。

由於被驗出苯駢芘超標的油品，其前、後製成的不同批大豆沙拉油均無問題，據了解檢調目前朝食品安全衛生管理法第49條，釐清該批油品製造過程中，原料來源、製程有無依規定。

檢調另釐清重點也包括，針對這批苯駢芘超標的大豆油，業者有無「明知」違法成分，仍「故意」加工或販賣等情狀，或油品煉製過程有無疏失，才導致產生超標的苯駢芘。

食安 沙拉油 中聯油脂 致癌沙拉油

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