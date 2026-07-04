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泰山問題油流入4大通路57噸 已回收下架約1千公斤其餘恐吃下肚

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
台中中聯油脂「大豆沙拉油」檢出苯駢芘超標的產品，有291公噸出貨給泰山公司，經彰化縣生局統計，其中54噸產品主要流向全聯、大全聯、萬家福及美廉社等全國通路，實際下架回收約1000公斤。圖／衛生局提供
台中中聯油脂「大豆沙拉油」檢出苯駢芘超標的產品，有291公噸出貨給泰山公司，經彰化縣生局統計，其中54噸產品主要流向全聯、大全聯、萬家福及美廉社等全國通路，實際下架回收約1000公斤。圖／衛生局提供

台中中聯油脂「大豆沙拉油」檢出苯駢芘超標的產品，有291公噸出貨給泰山公司，經彰化縣生局統計，其中54噸產品主要流向全聯大全聯、萬家福及美廉社等全國通路，其中絕大多數均售出，實際下架回收約1000公斤，均須銷毀，消費者也可以憑消費證明退費。

衛生局指出，由泰山公司供貨的問題油品，主要包括全聯約45噸、大全聯約1噸、萬家福約0.8噸及美廉社約1.2噸，絕大多數都已銷售出去，事件爆發後，仍未出售實際下架回收約1000公斤。

中聯油脂出貨給泰山公司的291公噸中，泰山公司除這54噸產品外，另供應其他業者及製成第二層製品100噸、飼料用37噸及泰山其他第二層產品100噸，都列為中央規定第二層產品不必下架，但泰山也已自主自架。

很多消費者擔心，「大豆沙拉油」檢出苯駢芘超標有危害健康之虞必須下架，那麼調合油或者含有沙拉油成分的油品，是否也有相同疑慮必須下架？ 衛生局表示，加工產品的品項範圍會一直擴大，必須有一個風險管控的標準，食品鏈從上游往下游層層加工，每一層加工，都再稀釋一次，已低於風險值，即毋須列入下架回收。

衛生局表示，衛生福利部食品藥物署已要求業者昨天中午12時前，完成所有下游零售通路問題產品下架作業。衛生局將持續採取主動稽查及追蹤確認方式，督促業者完成回收，確保問題產品不再流通販售。倘業者未依期限完成下架回收，將依食品安全衛生管理法規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰，呼籲相關業者務必配合辦理，切勿心存僥倖。

台中中聯油脂「大豆沙拉油」檢出苯駢芘超標的產品，有291公噸出貨給泰山公司，經彰化縣生局統計，其中54噸產品主要流向全聯、大全聯、萬家福及美廉社等全國通路，實際下架回收約1000公斤。圖／衛生局提供
台中中聯油脂「大豆沙拉油」檢出苯駢芘超標的產品，有291公噸出貨給泰山公司，經彰化縣生局統計，其中54噸產品主要流向全聯、大全聯、萬家福及美廉社等全國通路，實際下架回收約1000公斤。圖／衛生局提供

台中中聯油脂「大豆沙拉油」檢出苯駢芘超標的產品，有291公噸出貨給泰山公司，經彰化縣生局統計，其中54噸產品主要流向全聯、大全聯、萬家福及美廉社等全國通路，實際下架回收約1000公斤。圖／衛生局提供
台中中聯油脂「大豆沙拉油」檢出苯駢芘超標的產品，有291公噸出貨給泰山公司，經彰化縣生局統計，其中54噸產品主要流向全聯、大全聯、萬家福及美廉社等全國通路，實際下架回收約1000公斤。圖／衛生局提供

泰山 大全聯 全聯 致癌沙拉油 衛生局

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