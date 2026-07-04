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再嗆食藥署 林淑芬：致癌油不全面下架 不代表可不公布變哪些食品

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林淑芬。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林淑芬。圖／聯合報系資料照片

國內再爆食用油食安問題，民進黨立委林淑芬連日關注此議題，她今天再表示，不全面下架，不代表可以不公布致癌沙拉油變成哪些食品，消費者有權知道，且不公布未必能避免恐慌，反而可能讓市場自行猜測、讓消費者到處查證，最後造成更大的不信任。

林淑芬指出，食藥署昨天在記者會表示，這次問題油品依「食品違規案件產品下架、回收、封存、銷毀階層之處理原則」，屬於第八類「違反衛生標準」，因此目前採取第一層產品下架回收，也就是中聯油脂的大豆沙拉油及其分裝產品必須下架回收；至於使用問題油品再加工的第二層產品，經安全性評估後，不予全面下架，中央也不公布第二層業者名單。

林淑芬說，第二層產品要不要全面下架，當然可以依科學風險評估判斷；但「不全面下架」不代表「不公布資訊」。以南僑為例，會再自行檢驗一次，其實正好說明，愛惜商譽、重視食品安全的業者，會對上游原料多做一層確認，因為食品加工廠的產品最後是直接面對消費者，品牌信任得來不易。

林淑芬表示，一旦原料進入加工流程，後續可能變成冰淇淋、冷凍食品、醬料或其他日常食品，對重視商譽的業者來說，多驗一次，不只是自保，也是對消費者負責，也因此消費者當然有權知道，這批苯駢芘超過法定標準4倍以上的油，最後到底被加工成哪些食品、哪些產品、哪些批號。

林淑芬指出，更何況這兩天已經有食品加工業者主動公布受影響產品，並啟動下架、回收、退費或換貨，都是民眾在超市、便利商店、家中餐桌最常接觸到的日常食品，這些業者主動公布，並不是讓自己變成箭靶，而是在告訴消費者，哪些產品要注意，哪些產品不用恐慌，手上的商品該不該退貨、能不能繼續食用。

林淑芬說，如果中央堅持不公布第二層加工產品，那主動公布的業者反而承擔最多壓力，沒有公布的業者卻躲在資訊不透明後面。這對願意負責的業者不公平，對消費者更不公平。

致癌沙拉油 食藥署 林淑芬 食安 食用油

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