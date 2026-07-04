頂新案翻版？問題油早吃下肚 藍營批食安五環破功、憂未爆彈

中聯油脂問題油品風暴擴大，國民黨北市議員汪志冰憶及頂新地購油事件，她譴責中央多年來宣稱的「食安五環」與源頭控管政策根本是欺敵的裝飾品，讓全台灣民眾再度陷入集體恐慌。她也質疑，中聯油脂的自檢流程究竟有無蓄意隱匿、欺瞞矇混？有無黑箱未爆彈。

汪志冰痛心地表示，2014年爆發頂新集團「地溝油」事件，重創全台食品供應鏈、引發全民拒買的「滅頂行動」，仍是台灣人心中揮之不去的食安惡夢。

她說，當年事件爆發後，中央立即全面翻修食安法制、提高罰則，並建立密不透風的油品追溯與源頭管理機制。然而，現今中央政府信誓旦旦「食安五環」監督管理下，食安事件層出不窮，一再失靈，簡直是對食安改革承諾的最大諷刺。

汪志冰指出，沙拉油是庶民飲食與食品加工避不開的基底，這批問題油滲透福壽、福懋、泰山等三大油脂廠，此次受害的對象幾乎都是國內指標性的連鎖餐飲、大賣場及學校，影響層面之廣、牽涉民生之深，完全不亞於當年的頂新案。

她說，食藥署雖勒令全台通路必須於7月3日中午12點前完成全面下架，但早在這之前，不知已有多少毒油被學生和市民吃進肚子裡，民眾的健康早就淪為政策漏洞下的犧牲品。

汪志冰直言，「苯駢芘」因具高度基因突變性與致癌性，被聯合國國際癌症研究機構列為一級致癌物。令人極度不解的是，這批出包的問題油脂，中聯油脂首波自檢宣稱合格，到了下游廠商檢驗卻是不合格，中聯油脂再次送檢後，除了「苯駢芘」超標，另外3項多環芳香烴竟然也通通超標。

她強烈質疑，中聯油脂的自檢流程究竟有無蓄意隱匿、甚至欺瞞矇混？衛福部甚至還宣稱是中聯油脂自主通報，遭踢爆了才改口是下游廠商通報，這當中有無其他黑箱未爆彈，令人起疑。

汪志冰也說，這批毒油的汙染源頭到底是原料就出狀況，還是製程與設備遭受汙染所致？中央主管機關必須在最快時間內嚴查釐清，揪出到底是哪個環節螺絲鬆了，給社會大眾一個交代。而針對此次無辜受累的無數下游業者、商譽受損的品牌以及面臨食安威脅的校園，後續要如何落實善後與賠償，更是政府不可推諉的責任。

她提醒中央，食安是不可退讓的底線，吃進肚子裡的健康絕不能再賭運氣。中央如果繼續敷衍了事、敷衍塞責，人民終將用選票與憤怒撕裂對政府的最後一絲信任。