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泰山油品4大流向 連鎖賣場及業者下架54公噸
中聯大豆沙拉油致癌物苯駢芘超標，彰化縣衛生局表示，中聯出貨泰山291公噸，泰山油品有4大流向，其中主要通路全聯、大全聯、萬家福、美廉社及小型業者54公噸已全下架。
衛生福利部食品藥物管理署1日接獲中聯油脂股份有限公司通報，供應福壽實業、福懋油脂及泰山企業等業者所使用的一批大豆沙拉油原料、約1300公噸，自主檢出致癌物「苯駢芘」含量超過法規限值。
彰化縣衛生局晚間告訴中央社記者，中聯該批原料為4月4日製造，4月8日到9日間出貨給泰山，共約291公噸。其中100公噸供應其他業者製成調和油、醬料等第二層製品；有37公噸油脂提供業者製作飼料使用；100公噸為泰山製作調和油等其他第二層產品。
另外，衛生局表示，有54公噸流向大型連鎖店及80餘家小型業者，其中全聯約45公噸、大全聯約1公噸、萬家福約0.8公噸、美廉社約1.2公噸，未售出貨品及存貨已全數下架。
衛生局說，後續會持續追蹤，確保問題產品不再流通販售。
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