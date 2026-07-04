聽新聞
0:00 / 0:00

泰山油品4大流向 連鎖賣場及業者下架54公噸

中央社／ 彰化3日電

中聯大豆沙拉油致癌物苯駢芘超標，彰化縣衛生局表示，中聯出貨泰山291公噸，泰山油品有4大流向，其中主要通路全聯、大全聯、萬家福、美廉社及小型業者54公噸已全下架。

衛生福利部食品藥物管理署1日接獲中聯油脂股份有限公司通報，供應福壽實業、福懋油脂及泰山企業等業者所使用的一批大豆沙拉油原料、約1300公噸，自主檢出致癌物「苯駢芘」含量超過法規限值。

彰化縣衛生局晚間告訴中央社記者，中聯該批原料為4月4日製造，4月8日到9日間出貨給泰山，共約291公噸。其中100公噸供應其他業者製成調和油、醬料等第二層製品；有37公噸油脂提供業者製作飼料使用；100公噸為泰山製作調和油等其他第二層產品。

另外，衛生局表示，有54公噸流向大型連鎖店及80餘家小型業者，其中全聯約45公噸、大全聯約1公噸、萬家福約0.8公噸、美廉社約1.2公噸，未售出貨品及存貨已全數下架。

衛生局說，後續會持續追蹤，確保問題產品不再流通販售。

致癌沙拉油 泰山企業 大全聯 美廉社 福壽實業

延伸閱讀

1300噸問題油流入市面！ 台中公布首波下架28家賣場、5747公斤

名店中鏢！問題油流向聯華、桂冠等224家名單曝 進12噸最大盤商喊冤

1300噸致癌物超標油流入市面！ 4大超商清查急發聲僅這家超商中鏢

捲致癌物超標油風暴！福懋油聲明：4產品預防性下架、啟動全品項送驗

相關新聞

《陰魂旅社》走進封鎖多年的蜜月套房 主角雞歪到想讓人想揍他！

由《宿劫》製作團隊創作的愛爾蘭恐怖片《陰魂旅社》，探討主角歐姆的心理創傷與古老女巫傳說交錯。亞當史考特飾演的孤僻小說家，展示出層次分明的演技，引人深思過去的陰影與內心恐懼。

河好如初／台、越、印尼團隊 打贏首仗

記者徐柏棻／新竹報導

河好如初／波賽噸垃圾清潔船 即將啟航

揮別米克拉颱風外圍環流豪雨帶來的陰霾，一百多名來自大學及高中的學生，六月廿七、廿八日兩天在國立清華大學「河好如初」設計思考工作坊中，挖空心思為河川問題提出解決方案。今年初獲得入圍的波賽噸隊，在決賽會場展示他們設計生產的河川清潔船，獲得五萬元獎金，未來將投入市場，成為最早讓設計落地的隊伍。

河好如初／設計思考工作坊 手腦並用

第三屆設計思考工作坊已於清華大學圓滿落幕，雖然第一天受到米克拉颱風外圍環流帶來的豪雨，但澆不熄同學們對河川議題的熱情，本屆工作坊有六項特色：

河好如初／「利涉大川」流域人才向下扎根

本屆設計思考工作坊有一特色，就是報名的高中生多過以往，雖然工作坊主要是為大學生設計，以便河川問題的解方能夠落地執行，高中生提出的執行方案容易受到升學壓力而中斷，但這麼多高中生報名，正意謂流域人才向下扎根。

出國傷病搭醫療專機返台 保險未必賠

疫後許多年輕人帶長輩出門圓夢，或學子出國讀書、民眾參加滑雪、騎車等極限運動不慎受傷者，皆可能尋求醫療專機服務。專家表示，近年醫療專機需求不少，一年少則六十件、多則上百件。一般保險公司給付較不願意運用醫療專機，建議民眾可以在辦理保險時多加確認醫療專機理賠相關內容。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。