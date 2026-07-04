中聯停工 專家進廠查致癌物來源

中聯油脂生產的大豆沙拉油驗出一級致癌物苯駢芘超標，中聯油脂前後兩次自主檢驗結果不同，台中市食安處表示，前天已請專家學者進入中聯廠區檢視，找出致癌物超標原因，中聯廠區已停工，昨收到中聯的改善對策報告，將召集專家會議審查，並與食藥署共同判斷，復工沒有時間表。

中聯油脂昨表示，前天專家進廠檢視生產流程，包含製程條件、黃豆品質及巴西進口黃豆的產地來源，改善對策報告已送交台中市食安處核查。

依據食藥署資料，中聯四月十三日首次自主檢驗時，黃豆原料未檢出苯駢芘，大豆沙拉油未超標，六月十一日中聯接獲福壽實業通知，其下游南僑公司反映檢驗不合格，中聯六月十六、廿五日兩度送驗，都超標不符規定，隨後向台中市食安處通報。

為何同批原料、產品兩度檢驗結果不同？台中市食安處長傅瓊慧說，可能是製程上溫度過高、黃豆原料風險，例如黃豆在進口之前，在原產國豆皮乾燥可能造成影響等，後續將待中聯油脂提供相關報告說明釐清。

台中市長盧秀燕昨表示，中聯油品供應全國中下游廠商店家，油品流向還沒有清查完畢，「查到哪裡就公布到哪裡」。台北市長蔣萬安說，已知廿二所學校營養午餐使用到問題批號油品，商圈、飯店及賣場都預防性下架，將持續抽查。新北市長侯友宜表示，經稽查新北市七十四家通路，已沒有該批號有致癌問題的食品油脂。