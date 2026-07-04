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中聯停工 專家進廠查致癌物來源

聯合報／ 記者趙容萱黑中亮邱書昱王長鼎／連線報導
中聯油脂公司生產的大豆油爆出嚴重食安疑慮，專家已進場全面檢查生產作業流程。 聯合報系資料照
中聯油脂公司生產的大豆油爆出嚴重食安疑慮，專家已進場全面檢查生產作業流程。 聯合報系資料照

中聯油脂生產的大豆沙拉油驗出一級致癌物苯駢芘超標，中聯油脂前後兩次自主檢驗結果不同，台中市食安處表示，前天已請專家學者進入中聯廠區檢視，找出致癌物超標原因，中聯廠區已停工，昨收到中聯的改善對策報告，將召集專家會議審查，並與食藥署共同判斷，復工沒有時間表。

中聯油脂昨表示，前天專家進廠檢視生產流程，包含製程條件、黃豆品質及巴西進口黃豆的產地來源，改善對策報告已送交台中市食安處核查。

依據食藥署資料，中聯四月十三日首次自主檢驗時，黃豆原料未檢出苯駢芘，大豆沙拉油未超標，六月十一日中聯接獲福壽實業通知，其下游南僑公司反映檢驗不合格，中聯六月十六、廿五日兩度送驗，都超標不符規定，隨後向台中市食安處通報。

為何同批原料、產品兩度檢驗結果不同？台中市食安處長傅瓊慧說，可能是製程上溫度過高、黃豆原料風險，例如黃豆在進口之前，在原產國豆皮乾燥可能造成影響等，後續將待中聯油脂提供相關報告說明釐清。

台中市長盧秀燕昨表示，中聯油品供應全國中下游廠商店家，油品流向還沒有清查完畢，「查到哪裡就公布到哪裡」。台北市長蔣萬安說，已知廿二所學校營養午餐使用到問題批號油品，商圈、飯店及賣場都預防性下架，將持續抽查。新北市長侯友宜表示，經稽查新北市七十四家通路，已沒有該批號有致癌問題的食品油脂。

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味王封存8款泡麵 消費者買到可退貨

中聯油脂問題油品風暴擴大，雞肉加工大廠卜蜂、味王公司泡麵油包受波及。卜蜂公司昨表示，已啟動預防性應變機制，主動全面下架五十六項產品，封存庫存送驗，不排除全數銷毀。味王公司表示，雲林大埤廠生產的八項泡麵油包，使用到問題油品，廠區庫存已封存，至於已售出部分可至原通路退貨。

綠委擔心…問題油恐流入食品產業鏈

問題油品再起，三大品牌販售下游業者約三百家，波及泡麵、沙拉醬等產品不計其數，民眾期待公布下游產品名單。衛福部食藥署表示，依相關處理原則，下游產品食安風險低，不必回收；民進黨立委林淑芬質疑，問題油品已進入食品加工產業鏈，完整公布流向，消費者才知道該注意什麼，政府才算真正負起把關責任。

看問題／食安蓋牌 食藥署違「安民心」初衷

致癌沙拉油風暴延燒，源頭中聯油品的大豆沙拉油一級致癌物苯駢芘超標四倍，流向下游泰山、福懋油、福壽三家油品業者，再被賣給下游食品業者，才被南僑公司自主檢驗發現異常。衛福部食藥署昨對外說明，認定成品致癌機率低，不願對外公布名單，也未強制下架產品，但民眾也因此難以避免食安風險。

致癌沙拉油延燒 全台300家業者中鏢

中聯油脂四月初製造大豆沙拉油被檢出一級致癌物苯駢芘超標，共一千三百公噸流向泰山、福壽及福懋油三大品牌。台中市食安處昨晚公布第二波稽查結果，問題油品維持十八個品項，批號增加至卅個，全國至少三百家業者受波及，目前回收油品約十七公噸，約僅百分之一。由於油品加工品眾多，風波持續擴大中。

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