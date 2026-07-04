味王封存8款泡麵 消費者買到可退貨

致癌物超標油品風波擴大，味王雲林大埤廠八款泡麵油包遭波及，雲林縣衛生局昨將產品暫時封存，待業者回收。圖／雲林衛生局提供

中聯油脂問題油品風暴擴大，雞肉加工大廠卜蜂、味王公司泡麵油包受波及。卜蜂公司昨表示，已啟動預防性應變機制，主動全面下架五十六項產品，封存庫存送驗，不排除全數銷毀。味王公司表示，雲林大埤廠生產的八項泡麵油包，使用到問題油品，廠區庫存已封存，至於已售出部分可至原通路退貨。

南投縣衛生局表示，卜蜂共使用四九五○公斤問題油品，製成五十六項產品，包含冷凍、冷藏義大利麵、炒飯等微波食品，現場已無剩餘原油。

卜蜂公司表示，原本獲供貨商福懋油告知不在問題批號內，前晚又接獲通知，確認使用到問題批號；依中央規定，相關產品未達強制下架回收標準，但基於保障消費者權益與品牌信譽，即日起至十七日全面預防性下架與回收，並通知下游廠商通路配合。

卜蜂表示，工廠內有二公噸庫存商品，已全數封存送驗，等檢驗結果出爐後，不排除全數銷毀。

南投縣另有南華、金福華食品公司，以問題油品製成華南玉筍、椒麻鮮筍、沙茶醬、豆瓣醬等產品，業者配合封存。並通知下游廠商下架回收。

味王公司昨聲明，經清查共有八款泡麵油包受波及，受波及產品有原汁牛肉湯麵（袋裝）、紅燒牛肉湯麵（袋裝、碗裝）、十三香麻辣拌麵（袋裝、碗裝）、燻香素雞湯麵（桶裝）、金味王紅燒牛肉麵（碗裝）、素食麵（袋裝）、辣辣麻辣燙湯麵（袋裝）、辣辣海鮮湯麵（袋裝）等八項。

雲林縣衛生局昨將味王大埤廠內產品，暫時封存於倉庫。味王產品即日起至八月卅一日，相關產品可憑發票或產品實體，至原購買通路退貨。

台北市衛生局昨稽查福壽實業、福懋油等十一處下游業者，包含晶華酒店、故宮精華等九處通路賣場、二處飯店餐廳，業者已配合下架違規商品；至於以問題油品製成的產品，未強制要求下架。