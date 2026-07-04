綠委擔心…問題油恐流入食品產業鏈

問題油品再起，三大品牌販售下游業者約三百家，波及泡麵、沙拉醬等產品不計其數，民眾期待公布下游產品名單。衛福部食藥署表示，依相關處理原則，下游產品食安風險低，不必回收；民進黨立委林淑芬質疑，問題油品已進入食品加工產業鏈，完整公布流向，消費者才知道該注意什麼，政府才算真正負起把關責任。

食藥署長姜至剛指出，根據民國一○六年食藥署食安風險諮議會通過「食品違規案件—產品下架、回收、封存、銷毀階層之處理原則」，此次違規案件屬於上述處理原則第八類「違反衛生標準」，採取第一層產品下架回收措施，這些油品被製成下游食品成品為「第二層」，危害物質濃度低，不需回收。

姜至剛指出，這批油品分被製成沙拉醬、義大利麵調理包、冰淇淋等，以脂肪占率高的冰淇淋為例，若其脂肪含量占一成，使用本次苯駢芘超標、濃度約每公斤八微克的沙拉油，成品中致癌物質僅剩每公斤○點八微克，尚在安全範圍；且這類下游業者也是受害者，揭露名單對民眾食安風險並無顯著影響，故不公布名單，也盼外界勿肉搜。

林淑芬表示，食安事件不能只停在「下架回收」，問題油品在哪裡、變成什麼產品、是否還留在市場上，政府都必須對社會說清楚，問題油品一旦進入食品加工、餐飲、油品再製，甚至飼料、肥料與工業用途，流向就會變得非常複雜，政府必須追查到底。

食品技師公會秘書長林信宏指出，研判實際遭波及者恐更多，肯定良心企業透過源頭管理，但若政府不公布名單，中小型業者、個別餐飲業者不慎用到疑慮雞塊等成品，難以自主汰換確保食安。

北醫大臨床藥學所教授邱惠雯指出，苯駢芘無急性毒性，雖是為國際癌症研究中心第一級致癌物，看似令人恐慌，但致癌物產生健康危害，須考量暴露濃度、劑量、頻率等，依目前檢出的每公斤八微克濃度換算，民眾不必過於擔心，且苯駢芘代謝速率快，數日至一、二周內就能排出體外。