看問題／食安蓋牌 食藥署違「安民心」初衷

致癌沙拉油風暴延燒，源頭中聯油品的大豆沙拉油一級致癌物苯駢芘超標四倍，流向下游泰山、福懋油、福壽三家油品業者，再被賣給下游食品業者，才被南僑公司自主檢驗發現異常。衛福部食藥署昨對外說明，認定成品致癌機率低，不願對外公布名單，也未強制下架產品，但民眾也因此難以避免食安風險。

各縣市公布多家受影響業者，包括桂冠、卜蜂、味王等，致癌沙拉油被製成義大利麵冷凍調理包，民眾烹調常用的沙拉醬，也被做成雞塊等各式炸物等，再販售給更下游的小吃店、夜市攤商、自助餐業者。食藥署將下游業者視為「受害者」，盼「不公布、不肉搜」，但有心為民眾把關食安，汰換疑慮食材的下游攤商，卻因此無力可施。

食安把關講求科學，食藥署經風險評估，換算疑慮油品製成食品成品後，所含苯駢芘濃度已被稀釋，食安風險低、不必回收。於此同時，卻已有多家大型食品業者，包含桂冠公司在內，自行公布使用疑慮油品產品類型，自主下架回收並接受民眾退貨。本應為民眾健康把關的食藥署，對食安事件寬鬆程度，竟不如民間私人企業。

食藥署握有使用致癌沙拉油製成各式食品的下游食品業者，卻不公布名單。食藥署可以本於科學把關食安，認為依規定不需回收，避免標準不一失信於民，但握有名單卻不公布，已損及民眾「知的權利」，民眾有權了解吃下肚食品是否遭波及，並自行判斷風險，沒收知情權、加深民眾飲食焦慮，與食藥署「安民心」初衷背道而馳。

食藥署應在清楚說明風險後，盡快向民眾公布致癌沙拉油流向及疑慮品項名單，民眾才能重拾對食安單位及國內食品安全信任。