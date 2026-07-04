油品食安爭議 受波及餐飲業產品下架

油品食安爭議持續延燒，繼王品等多家餐飲業者陸續啟動應變措施後，路易莎咖啡（2758）、爭鮮餐飲集團及晶華酒店昨（3）日也同步對外說明最新處理進度。三家公司均強調，目前門市營運及對外供餐不受影響，並已完成內部清查、產品下架及供應鏈調整等措施，以降低潛在風險。

中聯油脂主動通報自主檢驗共1,300公噸大豆沙拉油檢驗異常，已供應給食品廠的泰山、福壽、福懋油，三家業者都啟動下架回收。另外，卜蜂昨日表示，已接獲油品供應商通知，其所供應的部分油品不符食品安全相關法規；卜蜂秉持保障消費者食品安全原則，主動完成廠內庫存產品封存，並通知所有相關下游客戶及合作通路啟動預防性下架，以維護消費者權益。

路易莎表示，在得知上游供應商油品發生異常後，公司已立即清查全台門市與倉庫庫存，目前已無相關問題批次原料。針對部分曾使用該批次油品製作的產品，也已主動回收下架，並由總公司統一銷毀。

路易莎指出，現階段門市販售商品與原料皆確認安全，後續除要求供應商提供最新自主檢驗報告，也同步啟動其他合格油品供應商備援機制，進一步強化食安管理。

爭鮮也表示，公司已完成內部盤點，目前門市及庫存端已無此次公告涉及油品，未來將配合主管機關後續調查作業，同時著手進行供應商調整，以進一步降低供應風險。

晶華酒店表示，經館內全面查核，此次事件相關批號油品僅曾供員工餐廳使用，旗下所有對外營業餐廳均未使用該批次產品，目前館內對外供餐維持正常。