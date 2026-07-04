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中聯問題油流向300家業者 1,300噸僅回收17噸 風波擴大

經濟日報／ 本報綜合報導
中聯油脂4月初製造大豆沙拉油被檢出一級致癌物苯駢芘超標。聯合報系資料照
中聯油脂4月初製造大豆沙拉油被檢出一級致癌物苯駢芘超標。聯合報系資料照

中聯油脂4月初製造大豆沙拉油被檢出一級致癌物苯駢芘超標，共1,300公噸流向泰山（1218）、福壽及福懋油三大品牌。台中市食安處昨（3）日公布第二波稽查結果，問題油品維持18個品項，批號增加至30個，全國至少300家業者受波及，目前回收油品約17公噸，約僅1%。由於油品加工品眾多，風波持續擴大中。

國內再爆重大食安危機，外界質疑大型食用油脂安全把關機制出現破口，每半年一次自主檢驗頻率太低，監管鬆散。食藥署長姜至剛指出，未來擬針對大型食用油脂製造業者，要求逐批抽驗，並檢討抽驗方式，避免抽樣不精，致檢驗結果失準。他表示，待收到業者檢討報告，將會同專家學者研擬具體預防措施，對外公告。

食藥署要求，業者於昨天中午前將通路販售油品全數回收，否則最高罰款300萬元。姜至剛指出，至昨天中午，共計回收17.4公噸，精確數字持續匯整中。食藥署依「食品違規案件產品下架、回收、封存、銷毀階層之處理原則」，要求第一層產品下架回收，僅回收油品，至於油品製成的雞塊、沙拉醬等第二層成品，不在回收範圍。

泰山、福壽和福懋油供應的下游業者，不乏知名食品業者與加工廠，昨天傳出味全、金色三麥、國防部福利事業管理處皆受波及。部分業者自行啟動回收作業，雞肉大廠卜蜂主動下架56項產品，不排除全數銷毀；味王公司表示，雲林大埤廠生產八款泡麵的油包，使用到問題油品，廠區庫存已封存，至於已售出部分可至原通路退貨。

中聯油脂大豆沙拉油被檢出致癌物，是下游食品業者南僑自主檢驗發現。姜至剛指出，目前針對資本額3,000萬元以上食用油脂製造工廠，有三道檢驗把關程序，第一道定期自主檢驗、第二道委託外部檢驗，最低檢驗周期為每半年至少一次，第三道為後市場抽驗。食藥署於2022至2025年，後市場抽驗275件油品苯駢芘殘留，均未超標。

第三方檢驗機構SGS檢驗報告中，中聯致癌沙拉油中，除苯駢芘，另有苯駢蒽、Chrysene、苯駢苊三項多環芳香烴物質超標，外界質疑其餘物質未訂定限量標準。姜至剛表示，苯駢芘外多環芳香烴類，早訂有殘留上限每公斤10微克，前述三項物質均須符合此規定，該批油品殘留情況也已違規。

台大農化系教授蘇南維指出，沙拉油苯駢芘殘留超標相當罕見，目前中聯公司其餘油品留樣檢驗結果均合格，且食用油製程中經脫膠、脫臭、脫酸、脫色等精煉程序，可降低苯駢芘含量，此次事件可能與進口黃豆原料有關，但也不排除製程控制未臻完善所致。（記者林琮恩、江良誠、趙容萱、蔡維斌、林佳彣）

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