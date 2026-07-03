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致癌油流向全台300家業者 味全、國防部、好樂迪都中鏢

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台中第二波稽查…致癌油流向全台300家業者 味全、國防部、好樂迪都中鏢

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處稽查員確認問題油下游業者倉儲下架情況。圖／台中市食安處提供
台中市食安處稽查員確認問題油下游業者倉儲下架情況。圖／台中市食安處提供

中聯油脂爆大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，1300公噸供應泰山企業、福壽實業及福懋油脂等三大油廠。台中食安處今公布第二波稽查結果，其中福壽新增149家業者，包括味全、金色三麥、國防部福利事業管理處等，另掌握泰山企業出貨台中下游業者有大里好樂迪等共13家，全國至少共300家業者中鏢。

食安處說明，經追查，問題油品維持18項產品，批號增加至30個。其中福懋出貨維持全國共138家業者，福壽全國供應從86家業者新增至149家業者；另掌握泰山企業出貨至台中下游業者共13家。

食安處說，市府跨局處持續查核各通路，目前均已依規下架，福壽累計回收5873公斤、福懋回收7758公斤，共13631公斤，泰山回收公斤數由源頭彰化縣政府追蹤，市府將持續追查，如有不法將依法裁處。

食安處指出，經比對福懋、福壽及泰山等3家公司提供的下游流向資料，扣除重複名單後，確認台中市共有53家下游業者曾進貨，目前均已完成問題油品下架，並持續辦理回收作業；市府也持續派員查核賣場及末端販售通路，確認公告問題油品均已完成下架，防堵問題產品持續流通。

食安處提醒，消費者若曾購買相關產品，可撥打各公司客服專線辦理退換貨：福壽實業0800-236699；福懋油脂0800-888255；泰山企業0800-079080。如有消費爭議，也可撥打全國消費者服務專線「1950」尋求協助。

食安處表示，針對中聯油脂是否依規定辦理通報，將進一步調查釐清，如查有違反食安法等規定，將依法裁處；另清查期間，如發現業者有規避、隱匿、未依規定通報或未落實下架回收等情形，也將依法裁罰，最重可罰300萬元。

台中市食安處公布，問題油品維持18項產品，批號增加至30個。圖／台中市食安處提供
台中市食安處公布，問題油品維持18項產品，批號增加至30個。圖／台中市食安處提供

台中市食安處稽查員確認問題油下游業者倉儲下架情況。圖／台中市食安處提供
台中市食安處稽查員確認問題油下游業者倉儲下架情況。圖／台中市食安處提供

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