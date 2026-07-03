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問題油品擴大 中市稽查24校、12社福單位、1月子餐業者淪陷

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處稽查員確認問題油下游業者倉儲下架情況。圖／台中市食安處提供
台中市食安處稽查員確認問題油下游業者倉儲下架情況。圖／台中市食安處提供

中聯油脂爆大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，1300公噸供應泰山企業、福壽實業及福懋油脂等三大油廠。台中市食安處今公布第二波稽查結果，各通路都依規下架。市府也查出，社會局轄管12處機構、據點，1家月子餐業者，以及24所學校及1家實驗教育機構中鏢。

食安處說明，截至今天傍晚，問題油品維持18項產品，批號增加至30個。其中福懋出貨維持全國共138家業者，福壽新增至全國共149家業者；另掌握泰山企業出貨至台中下游業者共13家。各通路均已依規下架，福壽累計回收5873公斤、福懋回收7758公斤，泰山由源頭彰化縣政府追蹤。

食安處表示，經比對福懋油、福壽及泰山等三家公司提供的下游流向資料，扣除重複名單後，確認台中市共有53家下游業者曾進貨，目前均已完成問題油品下架。

此外，社會局轄管6處社區照顧關懷據點、3家老人福利機構、2家身心障礙福利機構及1家兒少安置機構曾使用案內油品，均已立即停止使用；全市159家醫療及照護機構也已完成回報，除1家產後護理之家委外月子餐業者曾使用相關油品外，其餘均未使用案內問題油品。

教育局表示，配合今日查出新增問題油品批號後，確認共2家團膳業者於今年4月至6月間曾使用相關油品，供應7所高中、4所國中、13所國小及1所實驗教育機構，共24所學校及1家實驗教育機構。教育局已要求相關業者立即停止使用、完成封存並更換合格油品，同時保存進貨及使用紀錄，配合衛生單位調查，並通知校方主動向家長說明，全力守護學生食安。

食安處表示，針對中聯油脂是否依規定辦理通報，將進一步調查釐清，如查有違反食安法等規定，將依法裁處；另清查期間，如發現業者有規避、隱匿、未依規定通報或未落實下架回收等情形，也將依法裁罰，最重可罰300萬元。

台中市食安處稽查員確認問題油下游業者倉儲下架情況。圖／台中市食安處提供
台中市食安處稽查員確認問題油下游業者倉儲下架情況。圖／台中市食安處提供

食安 泰山 台中市 致癌沙拉油

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