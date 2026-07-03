致癌油風暴擴大！竹市下架回收逾2萬公斤 幸未流入市面

衛福部食藥署公布中聯油脂生產的大豆沙拉油原料檢出苯駢芘超標，波及18項、22批次產品。新竹市衛生局今表示，經查竹市有8家下游業者曾進貨，已全面完成稽查並下架回收逾2萬213公斤問題油品，同步擴大查核校園、賣場及餐飲場所，目前未發現問題油品流入校園或遭業者使用。

市長高虹安表示，市府第一時間配合中央食安應變措施，指示衛生局全面通知餐飲業、賣場、團膳業者及社區據點停止使用相關油品，並請教育處同步清查校園供餐情形，目前確認問題油品未流入校園。

衛生局指出，經查新竹市共有8家下游業者曾進貨，包括典佑食品、旺旺來金山商行、元昇食品、鼎生食品、豐炘商行、御品國際餐飲、瀧大及興大一公司，均已完成問題油品下架回收，截至今天已回收逾2萬213公斤。

衛生局表示，已會同教育處、產業發展處及城市行銷處，針對校園、賣場、飯店旅館、市場及夜市攤商等場所擴大查核，截至今天共查核25家業者，未查獲使用涉案油品。

衛生局呼籲，業者應立即停止販售受影響產品並配合回收，未依規定辦理者，可依食品安全衛生管理法裁處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局也提醒，民眾若已購買受影響批號產品，應立即停止使用，並向原購買通路辦理退貨；販售業者回收油品須依廢棄物清理法妥善處理，不得任意棄置或再流入市面。市府將持續配合中央公布資訊，追查問題產品流向，維護食品安全。