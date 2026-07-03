致癌疑慮油品基隆下游業者5家 多數用罄、1家配合下架306公斤

中聯油脂公司供應給泰山、福壽及福懋等業者使用的大豆沙拉油，被驗出致癌物質苯駢芘含量超標，基隆市衛生局今天說，基隆下游業者共5家，經全面清查多數油品均已售完用罄，僅有1家供應商之益康大豆沙拉油油品尚存貨，已請業者配合下架306公斤。

衛生福利部食品藥物管理署發布中聯油脂提供泰山、福壽及福懋公司使用的「大豆沙拉油」，自主檢驗檢出苯駢芘含量不符標準。基隆市衛生局動派員至大型販賣通路愛買、全聯及家樂福及四大超商查核，現場架上均未見問題油品。

衛生局說，基隆下游業者計5家。經查多數油品均已售完用罄，而僅有1家供應商之益康大豆沙拉油18L油品尚存貨，已請業者配合下架，派員確認下架計306公斤。

衛生局局長張賢政表示，將持續追蹤市面上相關產品下架回收情形，請市民停止食用相關受影響油品，並辦理退貨，若發現違規產品仍於架上販售，請立即通知衛生局查核。