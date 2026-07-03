致癌沙拉油風波延燒 晶華酒店、故宮晶華違規產品皆已下架退回

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，台北市衛生局今派員稽查台中市衛生局提供的福壽實業股份有限公司及福懋油脂股份有限公司問題油品11處下游業者，包含康達盛通、晶華酒店、故宮晶華等9處通路賣場、2處飯店餐廳，業者皆已配合上游公司下架退回違規產品，現場已無違規產品。

至於總公司設在北市的味王今已發聲明啟動回收及退貨機制，包含公布原汁牛肉湯麵等8品項。衛生局表示，尚未接獲雲林縣衛生局或味王有關中聯油品相關產品下架通報。

衛生局強調，在北市流通的18項涉違規產品批號，衛生局昨起展開稽查，確認業者是否下架，另建議業者不分批號全面預防性下架，維護市民食的安全。其他產品則建議依衛福部食藥署公布的「食品違規案件-產品下架、品收、封存、銷毀階層之處理原則」辦理。

北市教育局表示，校園食安零容忍，已立即啟動應變機制，通令各校及團膳業者全面停止使用並封存問題油品，截至今天下午6時止，共4家團膳廠商（外訂桶餐）通報使用此次事件公告批次油品，並均已由教育局及衛生局規畫專案實地稽查4場，親赴4家廠商進行油品清點及封存作業。

教育局說，此次事件影響共42校（園），其中各級學校39校、幼兒園3間，教育局也請學校應主動向家長妥善說明受影響情形及預防性停用措施，化解學生家長疑慮，安定親師生信心。

北市衛生局今派員稽查福壽實業、福懋油脂問題油品11處下游業者。圖／北市衛生局提供