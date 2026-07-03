卜蜂通知下游客戶及通路油品疑不符食品法規 啟動預防性下架

卜蜂（1215）3日表示，近日接獲油品供應商通知，其所供應的部分油品不符食品安全相關法規。卜蜂秉持保障消費者食品安全及善盡企業社會責任的原則，主動完成廠內庫存產品封存，並通知所有相關下游客戶及合作通路啟動預防性下架，以維護消費者權益。

卜蜂表示，持續全力配合主管機關辦理後續清查及相關作業，並全面配合供應商進行調查，同時重新檢視供應商管理、原料驗收及品質監控機制，持續精進食品安全管理，以最嚴謹的標準落實食材與原物料來源管理，確保產品品質，維護每一位消費者的飲食安全與健康。