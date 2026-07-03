快訊

「男人沒保險套就別跟他上床」事後避孕藥發言惹議 林靜儀重申原意

世足攻略／藍白軍勝率9成仍藏隱憂？ 阿根廷戰黑馬維德角關鍵全看前30分鐘

中聯問題油風暴延燒！味王部分泡麵油包中鏢 8款商品8月31日前可退貨

聽新聞
0:00 / 0:00

卜蜂通知下游客戶及通路油品疑不符食品法規 啟動預防性下架

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

卜蜂（1215）3日表示，近日接獲油品供應商通知，其所供應的部分油品不符食品安全相關法規。卜蜂秉持保障消費者食品安全及善盡企業社會責任的原則，主動完成廠內庫存產品封存，並通知所有相關下游客戶及合作通路啟動預防性下架，以維護消費者權益。

卜蜂表示，持續全力配合主管機關辦理後續清查及相關作業，並全面配合供應商進行調查，同時重新檢視供應商管理、原料驗收及品質監控機制，持續精進食品安全管理，以最嚴謹的標準落實食材與原物料來源管理，確保產品品質，維護每一位消費者的飲食安全與健康。

致癌沙拉油

延伸閱讀

問題油流入市面 聯華食：兩款飯糰下架、休閒食品無使用

中聯油脂大豆沙拉油「苯駢芘」超標 北市府全面預防性停用並下架

福懋油品事件延燒 路易莎、爭鮮、晶華：問題批次已清空

問題沙拉油燒到卜蜂 雞胸、義大利麵、炒飯…56產品急下架

相關新聞

致癌沙拉油「苯駢芘」從何來？ 食安學者：恐來自業者進口黃豆

中聯油脂1300公噸油品被檢出一級致癌物苯駢芘超標4倍、達8.1ppb，外界關注該成分為何產生？台大農化系教授蘇南維指出，沙拉油摻入苯駢芘案例非常罕見，且此成分不會無中生有，因本案黃豆原料來自國外，無法掌握其乾燥程序是否溫度過高，因油品精煉過程可去除苯駢芘，研判苯駢芘來自原料機會可能性高。醫師則指出，苯駢芘代謝速率快，民眾不必過於慌張。

西堤及陶板屋使用問題油品 屏縣衛生局稽查：都已停用回收

王品集團所屬店家使用中聯問題油品，屏東縣衛生局今天上午到集團所屬餐廳西堤及陶板屋進行稽查，問題油品回收6桶18公升（共計108公升），已停用並退貨給上游廠商，現場查核結果均符合規定。

注意！如有購買味王這八項泡麵 8/31前可速到店退貨

中聯油詣風暴持續延燒，味王公司雲林大埤廠所產的部分泡麵油包，使用到問題油同一批號的用油，雲林縣衛生局今天下午接獲味王公司發出的聲明，指該公司已啟動回收應變機制，並清點檢附八項泡麵表格給雲林縣衛生局，衛生局依規定將這批泡麵，暫時封存在工廠倉庫，由味王公司進行回收處理。

致癌沙拉油下游業者增至291家 食藥署擬要求大規模食用油業者逐批檢驗

中聯油脂1300公噸油品被檢出一級致癌物超標4倍、達8.1ppb，這批4月完成製造的油品，已流向泰山、福懋油、福壽3家業者，並提供給下游食品業者。衛福部食藥署署長姜至剛指出，疑慮油品品項維持21項，目前受影響的食品業者共291家，福壽下游業者85家、福懋油138家、泰山68家，依相關規定，這些下游成品不需回收。

中聯油脂出包！台東全面下架清查、校園午餐不受影響

知名油品供應商中聯油脂股份有限公司自主檢驗時，發現供應給下游業者使用的大豆沙拉油驗出致癌物「苯駢芘（Benzo[a]pyrene，BaP）」含量超標，引發食安疑慮。台東縣衛生局接獲衛生福利部食品藥物管理署通知後，立即啟動市場稽查機制，今天針對轄內賣場、超市、量販店及盤商展開清查，要求業者立即下架回收，以降低食品安全風險。

聯華也受波及 台南委製古蹟限定成功洋芋片等確認未用問題油

大豆沙拉油遭檢出致癌物苯駢芘（BaP）含量超標，引發各界關注食品安全。台南市文化局全面啟動食品清查機制，除追溯古蹟限定商品原料來源，也完成轄管古蹟園區、文化場館及委外經營據點盤查，確認目前販售的古蹟限定商品及場館餐飲均未使用涉案油品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。