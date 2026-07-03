致癌沙拉油「苯駢芘」從何來？ 食安學者：恐來自業者進口黃豆

中聯油脂1300公噸油品被檢出一級致癌物苯駢芘超標4倍、達8.1ppb，外界關注該成分為何產生？台大農化系教授蘇南維指出，沙拉油摻入苯駢芘案例非常罕見，且此成分不會無中生有，因本案黃豆原料來自國外，無法掌握其乾燥程序是否溫度過高，因油品精煉過程可去除苯駢芘，研判苯駢芘來自原料機會可能性高。醫師則指出，苯駢芘代謝速率快，民眾不必過於慌張。

衛福部食藥署署長姜至剛指出，111年至114年食用油脂製造業稽查專案及抽驗結果，共計抽驗油品苯駢芘275件全數合格。

蘇南維指出，即使原料油苯駢芘含量偏高，食用油脂精煉過程中的脫膠、脫酸、脫色、脫臭程序，也可讓苯駢芘含量降低，問題關鍵恐再黃豆原料品質，本次業者使用黃豆原料是從國外進口，即使進場驗收時均合乎程序，也難以確認這批黃豆在國外採收後如何乾燥，是否在特定程序中溫度過高，導致苯駢芘殘留過高。

「苯駢芘不會無中生油，最大來源為不正常瞬間高溫。」蘇南維指出，食品製程瞬間溫度高於攝氏300度時，就可能產生苯駢芘，平日民眾飲食中的燒烤等高溫烹調食材，苯駢芘比率恐高於本次檢出的濃度，現階段因業者其餘油品留樣並未檢出苯駢芘超標，研判最可能來源還是黃豆，若再加上後續脫色、高溫真空蒸餾不夠完整，就可能導致苯駢芘殘留，業者應設法拿捏、控管製程。

北醫大臨床藥學所教授邱惠雯指出，苯駢芘無急性毒性，其影響為慢性健康影響，為國際癌症研究中心第一級致癌物，看似令人恐慌，但致癌物產生健康危害，須考量暴露濃度、劑量、頻率等，依目前檢出的每公斤8微克濃度，「民眾不必過於擔心」，且苯駢芘代謝速率快，數日至一、二周內就能排出體外。