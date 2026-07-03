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中聯問題油風暴延燒！味王部分泡麵油包中鏢 8款商品8月31日前可退貨

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中聯油脂風暴延燒！味王部分泡麵油包中鏢 8款商品8月31日前可退貨

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣衛生局將使用問題油的味王泡麵暫時封存在倉庫，將由味王公司進一步回收處理。圖／雲林衛生局提供
雲林縣衛生局將使用問題油的味王泡麵暫時封存在倉庫，將由味王公司進一步回收處理。圖／雲林衛生局提供

中聯油脂風暴持續延燒，味王公司雲林大埤廠所產的部分泡麵油包，使用到問題油同一批號的用油，雲林縣衛生局今天下午接獲味王公司發出的聲明，指該公司已啟動回收應變機制，並清點檢附八項泡麵表格給雲林縣衛生局，衛生局依規定將這批泡麵，暫時封存在工廠倉庫，由味王公司進行回收處理。

味王公司聲明指出，接獲油品供應商福懋油脂公司通知今年4月採購進貨的「益康大豆沙拉油 18KG」不符法規標準，該公司立即啟動緊急應變處理程序，除全面清查使用該批問題原料的產品與批號外，並停用福懋所有大豆油品，以及暫停相關半製品及成品出貨。

味王公司指出，該公司另依食安法相關規定，將清查結果主動通報衛生主管機關，並啟動回收機制，亦將配合主管機關要求採行後續措施。

味王並檢附清點相關用油產品的品項表格，分別為原汁牛肉湯麵（袋裝）、紅燒牛肉湯麵（袋裝、碗裝）、十三香麻辣拌麵（袋裝、碗裝）、燻香素雞湯麵（桶裝）、金味王紅燒牛肉麵（碗裝）、素食麵（袋裝）、辣辣麻辣燙湯麵（袋裝）、辣辣海鮮湯麵（袋裝）等八項。

雲林縣衛生局指出，這八項泡麵產品使用福懋油公司的益康大豆沙拉油120桶（2160公斤），總共生產25160箱，經清點該公司發貨中心(營業所)尚存有5258箱剩貨，衛生局已依規定將這些產品貼上「勿動」標籤，暫時封存於倉庫，將等待進一步下架回收。

味王公司呼籲，消費者如有購買該公司上述產品，自即日起至今年8月31日前，可按照表列之產品品名及有效日期，憑發票或產品實體至原購買通路(店家)辦理退貨。至於附表以外的王子麵、速食麵及其他產品，並未使用該批油品原料，品質安全無虞，敬請安心食用。

味王表示，對於使用問題油品原料造成消費者的困擾與不安，該公司深感歉意，也會以更謹慎負責的態度，檢討精進原物料驗收及監測作業，以確保消費者食用安全與權益。如有任何疑問，請撥打服務專線0800-221121。

雲林縣衛生局將使用問題油的味王泡麵暫時封存在倉庫，將由味王公司進一步回收處理。圖／雲林衛生局提供
雲林縣衛生局將使用問題油的味王泡麵暫時封存在倉庫，將由味王公司進一步回收處理。圖／雲林衛生局提供

味王 泡麵 衛生局 雲林 致癌沙拉油

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