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致癌沙拉油下游業者增至291家 食藥署擬要求大規模食用油業者逐批檢驗

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署長姜至剛指出，為避免此類大型食用油脂業者違規情況，已研擬要求達一定規模食用油脂業者，其產品需「逐批抽驗」，並同步檢討抽驗方式，避免抽樣不精。記者林琮恩／攝影
食藥署長姜至剛指出，為避免此類大型食用油脂業者違規情況，已研擬要求達一定規模食用油脂業者，其產品需「逐批抽驗」，並同步檢討抽驗方式，避免抽樣不精。記者林琮恩／攝影

中聯油脂1300公噸油品被檢出一級致癌物超標4倍、達8.1ppb，這批4月完成製造的油品，已流向泰山、福懋油、福壽3家業者，並提供給下游食品業者。衛福部食藥署署長姜至剛指出，疑慮油品品項維持21項，目前受影響的食品業者共291家，福壽下游業者85家、福懋油138家、泰山68家，依相關規定，這些下游成品不需回收。

姜至剛指出，依食藥署2017年通過「食品違規案件—產品下架、回收、封存、銷毀階層之處理原則」，本案僅需下架第一層產品，即被揪出致癌物質的中聯油脂油品，及這些油脂分裝後的泰山、福壽、福懋油產品，至於這些油品進一步被製成下游成品，危害物質濃度低，例如油脂較高的冰淇淋，脂肪占比約一成，若使用本次汙染油品，僅剩0.8ppb致癌物，未超過食安標準。

「揭露下游業者，並未增加或降低民眾風險。」姜至剛指出，食藥署已掌握這291家業者名單，但這些業者也是本案「受影響業者」，應不必公布、被肉搜；業者若自主下架，食藥署並不阻止。依2017年食安風險諮議會，綜合科學證據評估結果，這批產品不必下架回收，是否應檢討現行下架原則，將於本案檢討會議中討論。

中聯油脂致癌沙拉油檢出一級致癌物質苯駢芘8.1ppb，較法規限量2ppb高出4倍，第三方檢驗機構「SGS檢驗報告」中，另有苯駢蒽、Chrysene、苯駢苊3種多環芳香烴物質超標，被質疑除苯駢芘外，其餘物質未訂定限量標準。姜至剛表示，此為誤解，除苯駢芘外，其餘物質已列在多環芳香烴標準中，上限為每公斤10微克，依檢驗報告業者違規，必須下架。

外界質疑，全案由下游業者南僑食品自主檢驗，而非上游業者發現，質疑大型食用油脂業者食安把關機制出現破口。姜至剛還原情況，南僑公司在6月11日通知其上游福壽公司油品檢出苯駢芘，福壽公司再向上游通報中聯公司，於6月16日將4月9日出貨留樣送愛之味檢驗，6月25日發現超標，同日送SGS複驗，6月30日自主通報台中市食安處，啟動稽查、下架等措施。

現行針對資本額達3千萬以上食用油脂業者，僅要求每半年自主檢驗一次，中聯油脂每日產量高達6百公噸，外界批評抽驗頻率過低。姜至剛指出，避免此類大型食用油脂業者違規情況，已研擬要求達一定規模食用油脂業者，其產品需「逐批抽驗」，並同步檢討抽驗方式，避免抽樣不精，驗不到疑慮情況，近期將綜合專家學者意見及業者檢討報告，擬定具體作法並對外公告。

外界質疑，此次油品含癌物下架案，由下游業者南僑食品自主檢驗，而非上游業者發現，質疑大型食用油脂業者食安把關機制出現破口。姜至剛還原情況，南僑公司在6月11日通知其上游福壽公司油品檢出苯駢芘，福壽公司再向上游通報中聯公司，於6月16日將4月9日出貨留樣送愛之味檢驗，6月25日發現超標，同日送SGS複驗，6月30日自主通報台中市食安處，啟動稽查、下架等措施。圖／食藥署提供
外界質疑，此次油品含癌物下架案，由下游業者南僑食品自主檢驗，而非上游業者發現，質疑大型食用油脂業者食安把關機制出現破口。姜至剛還原情況，南僑公司在6月11日通知其上游福壽公司油品檢出苯駢芘，福壽公司再向上游通報中聯公司，於6月16日將4月9日出貨留樣送愛之味檢驗，6月25日發現超標，同日送SGS複驗，6月30日自主通報台中市食安處，啟動稽查、下架等措施。圖／食藥署提供

食藥署 泰山 福壽 致癌沙拉油

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