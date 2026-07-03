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中聯油脂出包 台東全面下架清查、校園午餐不受影響

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
中聯油脂供應的大豆沙拉油驗出致癌物「苯駢芘」超標，影響22項產品。台東縣衛生局已啟動市場稽查，要求業者全面下架回收，並確認校園營養午餐用油未受影響。圖／台東縣政府提供
中聯油脂供應的大豆沙拉油驗出致癌物「苯駢芘」超標，影響22項產品。台東縣衛生局已啟動市場稽查，要求業者全面下架回收，並確認校園營養午餐用油未受影響。圖／台東縣政府提供

知名油品供應商中聯油脂股份有限公司自主檢驗時，發現供應給下游業者使用的大豆沙拉油驗出致癌物「苯駢芘（Benzo[a]pyrene，BaP）」含量超標，引發食安疑慮。台東縣衛生局接獲衛生福利部食品藥物管理署通知後，立即啟動市場稽查機制，今天針對轄內賣場、超市、量販店及盤商展開清查，要求業者立即下架回收，以降低食品安全風險。

衛生局表示，中聯油脂主動通報，其供應給泰山企業、福壽實業及福懋油脂等業者使用的「大豆沙拉油」（批號315-1150404，製造日期115年4月4日，有效日期115年9月30日），經自主檢驗發現苯駢芘含量達8.1微克／公斤，超過我國法定限量2.0微克／公斤。相關原料共影響22項產品，目前各業者已同步停止販售、下架回收，並辦理退貨作業。

衛生局指出，苯駢芘屬於多環芳香族碳氫化合物（PAHs）的一種，可能於食品高溫加工過程中產生，也可能因環境污染而混入食品中，屬具有潛在健康風險的物質。因此，衛生局除持續依食藥署提供的流向資料追查外，也督導業者停止販售、停止使用及配合回收。

衛生局提醒，食品業者若發現產品有危害食品衛生安全之虞，應立即停止販售並依法回收、通報。若查獲有隱匿、規避通報，或未依規定下架、持續販售及使用等情形，將依《食品安全衛生管理法》處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

針對家長關心的校園午餐用油，台東縣政府教育處也同步完成全面清查，確認縣內各校營養午餐目前所使用的沙拉油均未採用此次受影響品牌及相關產品，學生供餐不受影響。教育處表示，將持續督導學校及供餐廠商落實食材來源管理、進貨查驗及食品安全把關，確保校園供餐品質與安全。

衛生局呼籲，民眾若家中購買到食藥署公告的受影響產品，應立即停止食用，並攜帶商品至原購買通路辦理退貨或換貨，以維護自身食用安全。

台東 大豆沙拉油 致癌沙拉油

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