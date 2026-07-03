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聯華也受波及 台南委製古蹟限定「成功洋芋片」等確認未用問題油

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市文化局委製超夯的古蹟限定商品成功洋芋片，確認未使用問題油。聯合報系資料照
台南市文化局委製超夯的古蹟限定商品成功洋芋片，確認未使用問題油。聯合報系資料照

大豆沙拉油遭檢出致癌物苯駢芘（BaP）含量超標，引發各界關注食品安全。台南文化局全面啟動食品清查機制，除追溯古蹟限定商品原料來源，也完成轄管古蹟園區、文化場館及委外經營據點盤查，確認目前販售的古蹟限定商品及場館餐飲均未使用涉案油品。

文化局表示，已要求所有合作製造廠商全面清查原料供應來源、生產批次及使用油品，並同步擴大稽核古蹟園區、文化場館及委外經營單位，要求合作廠商完成自主查核並回報結果，以最高標準落實食品安全把關。

文化局長黃雅玲表示，文化局近年積極推動古蹟限定食品及文創商品，始終將食品安全列為首要原則。針對媒體報導聯華食品部分產品因本次沙拉油事件配合下架回收，文化局第一時間向廠商查證。經聯華食品透過原料追溯、生產批次管理及產品履歷全面清查，文化局委託生產的「成功洋芋片」及「天后豌豆酥」均未使用本次事件涉案油品，產品安全無虞。

文化局指出，目前販售的成功洋芋片、天后豌豆酥及各項古蹟限定食品，經合作廠商逐一確認，均未使用問題油品；此外，委外經營場館及相關餐飲、販售據點也完成油品盤查，未發現使用公告涉案油品情形，民眾可安心選購及食用。

市長黃偉哲表示，食品安全沒有妥協空間，已要求各單位以最快速度完成盤點與風險控管，凡涉及市府委外營運、採購或合作供應的食品，都必須接受嚴格檢視與追溯管理。市府將持續配合衛生主管機關掌握最新資訊，如發現任何違規或疑慮產品，將立即下架、停止販售並採取後續處置，以最嚴謹態度守護市民食品安全。

文化局強調，未來將持續依循「主動稽核、即時確認、公開透明、嚴格把關」四大原則，持續追蹤食品原料供應情形，並加強委外經營單位、合作廠商及食品供應鏈的定期、不定期查核，必要時配合主管機關擴大稽查，維護文化場館食品安全與消費者權益。

圖片為台南市圖委外廠商打咖啡所貼出之公告。圖／台南市文化局提供
圖片為台南市圖委外廠商打咖啡所貼出之公告。圖／台南市文化局提供

文化局 台南 聯華 致癌沙拉油

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