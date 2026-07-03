1300公噸致癌沙拉油僅回收17公噸 食藥署：雞塊、沙拉醬等成品不回收

致癌沙拉油食安事件延燒，中聯油脂原料油品1300公噸，衛福部食藥署公布最新流向，泰山、福懋油、福壽三家業者受影響產品共18項，波及至少224家食品業者，知名業者卜蜂的義大利麵、炒飯，桂冠沙拉醬均受影響，業者辦理預防性下架。食藥署指出，截至今天中午為止，已自通路下架回收17.422公噸，來自其中6個品項目前全數封存於地方政府衛生單位。

中聯油脂致癌沙拉油檢出一級致癌物質苯駢芘8.1ppb，較法規限量2ppb高出4倍，已於今年4月份完成製造並出貨至下游泰山、福懋油、福壽等廠商，而第三方檢驗機構「SGS檢驗報告」中，另有苯駢蒽、Chrysene、苯駢苊3種多環芳香烴物質超標，台中市食安處長傅瓊慧指出，這4類物質均為致癌物，但食藥署僅針對苯駢芘訂有標準，地方也只能依此檢驗判定。

食藥署「食品違規案件-產品下架、回收、封存、銷毀階層之 處理原則」屬第八類「違反衛生標準」，採取第一層產品下架回收措施，因此，要求中聯「大豆沙拉油」 （批號315-1150404/製造日期20260404/有效日期20260930）及其分裝產品皆須下架回收。而下游製成雞塊、沙拉醬等產品，則不在回收標的之列。

目前針對資本額三千萬元以上之食用油脂製造工廠，食藥署有三道檢驗把關程序，第一道是定期自主檢驗，第二道是委託外部檢驗，最低檢驗週期為每半年至少1次，第三道則是後市場抽驗。若檢出核准添加、製程中自然產生的化學物質或有毒有害物質，依食品風險評估諮議會討論通過，第二層產品評估安全性不予全面下架。

食藥署指出，針對外界關心食用油中多環芳香族碳氫化合物（Polycyclic Aromatic Hydrocarbons，PAHs）管理措施，食藥署說明，已於「食品中污染物質及毒素衛生標準」優先針對食用油脂管制苯(a)駢芘(BaP)限量標準（2.0 μg/kg），凡檢出含量超過標準，即應依法下架回收。

食藥署表示，除前述標準外，另提出「降低食品中多環芳香族碳氫化合物含量之作業指引」，就多環芳香族碳氫化合物(PAHs)之苯(a)駢芘、苯(a)駢蒽、苯(b)苯駢苊和Chrysene等4項PAHs (簡稱PAH4)，提出監測指標值（10.0 μg/kg），業者自主管理如發現生產之食用油脂PAH4總量超過監測指標值，即應立即採取異常處理措施，釐清污染來源並提出改善方案。

食藥署強調，未來將持續督導食用油脂製造業者加強原料驗收、自主檢驗及製程管理，落實自主監測及異常處理機制，並依本次事件調查結果，檢視食用油脂自主檢驗制度及管理措施，研議精進源頭油廠製程改善及自主檢驗頻率等管理措施，同時持續強化後市場監測及風險管理，以保障消費者食用安全。

中聯油脂苯駢花不符標準事件下游流向圖。圖／食藥署提供

食藥署公布本案始末。圖／食藥署提供