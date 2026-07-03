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中聯問題油為何自驗合格、南僑驗出致癌物超標？食安處揭2大風險

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處稽查人員中聯油脂取樣油品檢驗。圖／台中市食安處提供
台中市食安處稽查人員中聯油脂取樣油品檢驗。圖／台中市食安處提供

中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘」超標。食藥署證實，中聯4月出廠自主檢驗結果合格，是下游南僑驗出異常通報，再驗不合格6月底通報。對此，台中市食安處長傅瓊慧分析，可能有製程溫度過高、黃豆原料的風險都須釐清，會再召集專家學者審查。

傅瓊慧說明，對於中聯油脂兩次檢驗不同，中聯正在研究原因，昨天已請專家學者入場檢視，找出導致苯駢芘檢驗超量的原因，近期中聯會把相關報告提報到食安處，包括提供原因分析、後續改善措施等，食安處也會再召集專家學者審查。

至於為何同批大豆沙拉油，二次檢驗苯駢芘從合格變超標？傅瓊慧說明，有可能是製程上溫度過高、黃豆原料的風險，例如黃豆在進口之前，在原產國時的豆皮乾燥是否可能造成影響等，這此都有待中聯的子公司提供相關報告說明。

中聯油脂是下游廠商南僑通報檢驗有問題才通報食藥署，是否算是自主通報？有違法嗎？傅瓊慧說明，會再釐清，由於中聯是資本額超過3000萬的油脂製造工廠，依照中央規定，必須每半年或者是每批要強制自主檢驗，中聯油脂則加嚴每季自主檢驗。

傅瓊慧說明，食安處昨天統計下架回收5747公斤，仍持在持續盤點這批油品流向，該批油品共約1300公噸，流向福懋油脂約588公噸、福壽實業約421公噸及泰山企業約291公噸，再製成22個批號、18項產品，中央規定今天中午12點要完成下架回收，市府會持續公布。

台中市盧秀燕今天在參加北屯區國民運動中心啟用後受訪表示，中聯油品是非常大的公司，供應全國很多的下游、中下游的廠商或是店家，牽連很大，到現在還沒有清查完畢，「清查到哪裡就公布到哪裡」，並追查原因。

台中市食安處長傅瓊慧。記者趙容萱／攝影
台中市食安處長傅瓊慧。記者趙容萱／攝影

大豆沙拉油 致癌沙拉油 南僑 台中

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