追查中聯問題油 台南夜市炸物美食、必比登業者全未使用

針對中聯油脂通報受影響油品事件，台南市衛生局全面追查受影響產品流向及使用情形，已查核量販通路10家，完成下架回收問題產品62件，架上已無相關產品販售；另查核餐飲業者14家，以及花園夜市、新永華夜市8家販售炸物攤位，均未發現使用案內問題油品。

衛生局表示，除針對本次事件加強查核外，平時也持續辦理食品業者例行稽查。今年截至6月30日止，已累計稽查161家攤販，其中包含23攤夜市攤販，依歷次稽查紀錄，均未發現使用本案受影響品牌或批號產品；另本市29家台南必比登推介餐飲業者經查，亦未發現使用案內問題油品。

衛生局長李翠鳳指出，依轄管縣市衛生局提供資料，南市轄內福壽實業股份有限公司、福懋油脂股份有限公司及泰山企業股份有限公司下游業者共13家，衛生局已於今天前往查核產品下架及回收情形，將持續追蹤確認回收作業是否落實，確保問題產品不再流入市面。台南市政府衛生局「中聯油脂受影響油品查詢與處置專區」可查詢最新資訊（https://health.tainan.gov.tw/）。

市長黃偉哲表示，本次受影響油品已由原15項產品更新為18項產品（22批次）。呼籲食品業者，如發現產品有危害衛生安全之虞，應立即主動停止製造、加工及販售，並依法辦理下架及回收。依食品安全衛生管理法第7條第5項規定，未依規定辦理者，將依同法第47條第2款規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

台南市持續追查中聯油脂受影響油品，夜市、必比登業者均未使用問題油品。圖／台南市衛生局提供