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中聯致癌油風暴延燒！味王泡麵油包、六輕南亞雙雙中鏢

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣衛生局持續追查問題油，其中味王雲林大埤廠及南亞塑膠公司有大宗油品，將盤點後進一步處理。圖／雲林縣政府提供
雲林縣衛生局持續追查問題油，其中味王雲林大埤廠及南亞塑膠公司有大宗油品，將盤點後進一步處理。圖／雲林縣政府提供

中聯致癌沙拉油風暴持續延燒，雲林縣衛生局今天持續展開稽查14家廠商、通路商，其中知名的味王泡麵油包及六輕南亞塑膠公司也上榜，且這兩家公司問題油的進貨量最大宗，由於南亞並非生產食品，經衛生局了解後，是用來製造保鮮膜等產品的材料，並無食安之虞。

中聯油脂生產的大豆沙拉油被檢出一級致癌物「苯駢芘」超標，並流入泰山、福壽、福懋等大廠，昨天雲林縣衛生局也針對雲林地區的賣場超商、餐廳、食品經銷商及加工廠共13處完成稽查，並共計下架215瓶和問題油同一批號的油品。

衛生局食品衛生科長林小玲表示，台中市昨天下午提供福壽和福懋相關油品的進貨名單中，有14家食品原料門市與倉庫位在雲林，其中以味王及南亞塑膠2家公司的進貨量最多，今天上午衛生局與味王大埤廠取得連繫，問題油品主要用來製造泡麵的油包，因品項太多目前仍在統計中，因味王總公司在台北，將會與台北市衛生局商討是否自主下架或回收這些問題油。

至於南亞塑膠公司並沒有生產食品，如何會大量進貨食用油，經查是福懋油脂屬散裝規格的油品，數量合計約5萬多公斤，主要是內於工業生產過程的材料，沒有食安疑慮。

南亞公司進一步說明指出，環氧大豆油 （Epoxidized Soybean Oil, ESO） 是一種由大豆油，經過氧化處理製成的淺黃色黏稠油狀液體，它無毒、揮發性低，主要作為聚氯乙烯 （PVC） 塑膠的無毒增塑劑與熱穩定劑，廣泛應用於食品包裝材料、保鮮膜及醫療用品中，並非食用。

衛生局長曾春美呼籲，消費者若有購買到問題油品暫停使用，可向原購買的通路或各家業者公告退貨方式辦理退貨。

雲林縣衛生局持續追查問題油，今天共稽查14處門市和通路商與加工廠。將盤點後進一步處理。圖／雲林縣政府提供
雲林縣衛生局持續追查問題油，今天共稽查14處門市和通路商與加工廠。將盤點後進一步處理。圖／雲林縣政府提供

雲林縣衛生局持續追查問題油，今天共稽查14處門市和通路商與加工廠。將盤點後進一步處理。圖／雲林縣政府提供
雲林縣衛生局持續追查問題油，今天共稽查14處門市和通路商與加工廠。將盤點後進一步處理。圖／雲林縣政府提供

味王 南亞 泡麵 致癌沙拉油

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