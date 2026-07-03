中聯油脂致癌物從哪來？ 食品技師曝4可能原因：管線未清如血管阻塞

中聯油脂1300公噸沙拉油，檢出一級致癌物質苯駢芘超標4倍，外界除關注下游流向外，也盼盡快找出原因，預防類似案件再次發生。食品技師公會指出，食用油脂出現致癌物質可能原因，包括源頭原料汙染、高溫脫臭控制不當、管線清洗不徹底，或儲運包材交叉汙染，建議除業者內部食品技師外，應納入外部食品技師簽證制度，雙重確認即時攔截。

食品技師公會秘書長林信宏指出，本次汙染實際原因有待主管機關調查，就科學觀點研判，食用油脂遭致癌物汙染可能原因，除原料被汙染，也可能是高溫脫色脫臭過程溫度異常，管路清洗不夠徹底，或運輸過程中包材交互汙染。

他指出，食品工廠管路多使用不需拆卸管路，以清洗液沖洗管路的「定位清洗（CIP）」方式，若清潔不慎導致毒素累積，就像血管中膽固醇累積，恐導致後續生產風險。

執業食品技師劉忠翰點出，致癌沙拉油案問題恐出在風險最高的食品油脂精煉關卡「脫臭程序」，苯駢芘屬多環芳香烴，主要來自高溫脫臭時溫度控制不當或熱媒油洩漏污染，大豆不一定要經過炒焙，恐不是原料本身的問題，而是設備老化，如海水浸蝕港邊油廠溫控設施等，或操作條件出了差錯，建議各家油脂精煉廠，可檢驗保養自家設施，並每批留樣、公開檢驗報告，安定民心。

食品技師公會呼籲推動「食品三級品管」，林信宏指出，第一級品管由食品工廠「駐場食品技師」優化業者自主管理成效，第二級新增納入「外部執業食品技師」，透過類似會計師的「食安簽證」制度，雙重確認委託第三方檢驗結果，第三級則透過「公職食品技師」，充實稽查人力，透過內部、外部共3層食品技師通力合作，堵住食安漏洞。

食藥署於案發後，要求下游泰山、福懋油、福壽3家公司下架產品，但尚未要求受波及的食品業者回收已被製程成品的品項。對此，林信宏指出，本次疑慮油品為4月生產，恐早被民眾吃下肚，塑化劑食安事件後，食藥署要求食品業者落實「非登不可」制度，食安事件後可向上追溯，向下追蹤流向，要求業者主動公布、誠實告知下架情況，為此，目前並未要求第2層產品下架。