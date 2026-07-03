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大豆油致癌物超標 中聯油脂改善報告已送市府「復工沒有時間表」

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
中聯油脂公司生產的大豆油爆出嚴重食安疑慮，昨日已有專家進場全面檢查生產作業流程。聯合報系資料照
中聯油脂公司生產的大豆油爆出嚴重食安疑慮，昨日已有專家進場全面檢查生產作業流程。聯合報系資料照

中聯油脂大豆沙拉油爆出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，中聯油脂蔣襄理表示，公司已於昨日邀請專家進場，全面檢查生產作業流程，針對製程條件、黃豆品質及巴西進口黃豆的產地來源，進行全面檢視，相關的改善對策報告已於今日上午正式送交台中市衛生局食安處核查；目前中聯油脂唯一的產線已全面停工，一切調查結果將以主管機關公告為準。

蔣襄理指出，本次驗出的「苯駢芘（BaP）」屬於多環芳香烴化合物（PAHs）的一種；在檢驗標準中，這四項化合物指標是連貫的，只要核心指標「苯駢芘」沒過，其他項目就會顯現出來。

中聯油脂日前已於官網發布聲明致歉，表示批號「315-1150404」的沙拉油數值異常超標（受訪時指出數值約為 8.1 ppb，法定標準值為 2 ppb），其餘批次皆合乎規範；為恪守最高食安標準，即日起將把法規規定的半年檢驗、公司原定的每季委外檢驗，嚴格加碼改為「每批次油品」均須委外送驗合格後方可出貨。

台中市衛生局食安處表示，今日上午已收到中聯油脂提交的初步改善報告，目前正由專案小組審閱中；由於中聯油脂屬於國內大豆油的重要上游生產廠商，業者也十分急切希望能早日公布調查結果；不過，食安處強調，復工沒有時間表，必須等到該公司的生產過程、製程改善措施及檢驗標準全部通過查核後，才會考慮允許恢復生產。

至於外界關心的是否開罰，食安處指出，由於中聯油脂在6月29日傍晚取得第三方報告後，於24小時內主動向主管機關通報異常並通知下游停開出貨，現階段仍處於事故原因調查期間，因此衛生局目前並未開出罰單；但強調後續若查證確實有違反食品安全衛生管理法的違規實處，台中市衛生局絕對會依法重罰，絕不寬貸。

巴西 大豆 致癌沙拉油

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