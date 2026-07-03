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問題沙拉油燒到卜蜂 雞胸、義大利麵、炒飯…56產品急下架

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣衛生局接獲通報後，立即追查卜蜂使用問題油品流向，並要求受影響產品全面封存、回收。圖／南投縣衛生局提供
南投縣衛生局接獲通報後，立即追查卜蜂使用問題油品流向，並要求受影響產品全面封存、回收。圖／南投縣衛生局提供

沙拉油原料苯駢芘（BaP）超標事件持續擴大，南投縣政府衛生局今天再接獲台中市衛生局通報，食品大廠卜蜂使用受影響油品製作雞胸肉、義大利麵、炒飯等56項產品，涉及約4950公斤油品，產品已流入市面，衛生局已要求業者全面封存、回收問題產品，並提醒民眾停止食用受影響品項。

衛生局指出，此次中聯油脂事件共停用18項、22個批號油脂產品，最新追查發現，卜蜂使用問題油品製成56項熟食及加工食品，顯示事件已由上游原料延伸至下游食品加工，影響範圍持續擴大。

根據衛生局調查，卜蜂共使用約4950公斤受影響油品，除立即查封剩餘油品外，也要求業者自主封存所有受影響產品，並自今天起至7月17日辦理通路回收，全面掌握產品流向，避免問題商品持續流入市場。

衛生局表示，苯駢芘是一種多環芳香烴化合物，常在油脂長時間高溫加熱、油炸、炭烤或食物燒焦時產生，國際癌症研究機構（IARC）已將其列為第一類致癌物。不過，食品檢出超標並不代表立即危害健康，而是長期暴露可能增加致癌風險，因此必須盡速將問題產品下架回收，降低民眾暴露機會。

衛生局長陳南松建議，民眾避免食用受影響產品，平時也應減少攝取油炸及燒焦食物，改採清蒸、水煮、燉煮等低油烹調方式，並避免反覆使用炸油，以減少苯駢芘等有害物質產生。

陳南松也建議，每天攝取至少5份新鮮蔬果，增加膳食纖維、維生素及植化素攝取，有助提升抗氧化能力；另外，避免長期只使用單一油品，可輪替不同植物油及動物油，讓脂肪酸攝取更均衡，也能降低風險。

衛生局表示，將持續配合中央及各縣市衛生機關追查問題油品流向及受影響產品回收情形，督導業者完成下架回收作業。民眾若購買到回收品項，應立即停止食用，並依業者公告辦理退換貨；如有食品安全相關疑問，可洽南投縣衛生局食品衛生服務專線049-2231994。

衛生人員清查問題油品及相關產品流向，防止不合格食品持續流入市面。圖／南投縣衛生局提供
衛生人員清查問題油品及相關產品流向，防止不合格食品持續流入市面。圖／南投縣衛生局提供

南投縣衛生局提醒民眾少重複使用炸油，並多攝取新鮮蔬果，降低風險。圖／南投縣衛生局提供
南投縣衛生局提醒民眾少重複使用炸油，並多攝取新鮮蔬果，降低風險。圖／南投縣衛生局提供

卜蜂 衛生局 致癌沙拉油

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