致癌疑慮油品流入高雄 長照、醫院、餐廳9業者使用已回收下架

中聯油脂公司供應給泰山、福壽及福懋等業者使用的大豆沙拉油，被驗出致癌物質苯駢芘含量超標，高雄市府今天擴大清查，截至中午，查獲9家業者使用問題油品，包括3家長照機構、1家醫院美食街、1家醫院廚房及4家餐廳，均已停用、下架，並通知供應商回收。

高市府食安小組啟動跨局處專案稽查，由衛生局會同經發局及消保官前往大賣場、美食街查核，確認問題油品已全數下架，避免流入消費市場。

衛生局統計，截至中午12時，已完成25家團膳業者查核，均未使用違規油品；另已清查801家長照機構及據點，其中3家曾使用問題油品；醫院部分，查有1家美食街及1家廚房使用；另稽查243家餐廳，共4家使用問題油品，均已要求停用、下架，並通知供應商盡快完成回收作業。

高雄市23家問題油品中盤商回報，已完成下架回收786桶，後續受理退貨及回收作業。此外各大百貨公司餐飲、美食街，以及市場、夜市、商圈等場所，持續擴大查察中。

市府強調，食用油安全攸關民眾健康，對違反食品安全規範採取零容忍，凡業者明知產品涉有風險，卻未立即下架、回收、停止使用或據實通報者，依食安法第44條及第52條規定，裁處6萬元以上、2億元以下罰鍰；情節重大者，移送司法偵辦，杜絕問題油品流入市面。

稽查餐飲業庫房存放食材（非問題油）。圖／高雄市衛生局提供

衛生局派員稽查長照機構。圖／高雄市衛生局提供