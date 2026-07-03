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福懋油品事件延燒 路易莎、爭鮮、晶華：問題批次已清空

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市府啟動跨局處稽查與市售油品擴大抽查。圖／北市法務局提供
中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市府啟動跨局處稽查與市售油品擴大抽查。圖／北市法務局提供

福懋油品食安爭議持續擴大，連鎖餐飲品牌路易莎咖啡、爭鮮餐飲集團及晶華酒店3日也相繼發布聲明，強調第一時間已完成內部盤點，目前門市或對外供餐皆不受影響，並同步啟動回收下架、供應商調整及強化進貨查驗等措施，全力降低食安風險。

路易莎咖啡表示，公司得知供應油品商發生問題，第一時間已主動全面清查，目前門市及倉庫皆已無該問題批次油品原料。針對部分曾使用該批次油品製作的產品，也已同步啟動全面自主回收下架，並由總公司統一銷毀。

路易莎指出，目前全台集團門市現存產品與原料皆已確認安全無虞，後續除要求供應商針對每批次商品提供最新自主檢驗報告外，也同步啟動其他合格油品大廠備援方案，確保食安防線完整。

爭鮮則表示，針對油品原料相關資訊，公司第一時間已完成內部盤點，目前門市及相關庫存已無本次公告涉及油品，後續將全力配合主管機關各項稽查及調查作業。

爭鮮表示，公司始終將食品安全視為首要原則，事件發生後已立即進行內部檢視，並將同步進行供應商更換作業，進一步降低風險，持續為消費者提供安心穩定的餐飲服務。

晶華酒店則發布聲明指出，經查證，此次事件涉及相關批號油品僅曾使用於員工餐廳，旗下所有對外營業餐廳皆未使用該批號油品，目前對外供餐均正常無虞。

晶華表示，飯店長期與國內具信譽之知名大廠採購油品，合作廠商皆須具備合格檢驗證明。針對此次上游源頭廠商發生檢驗異常事件，酒店深感遺憾，未來將持續配合主管機關後續查核，並以最嚴謹標準落實食材及原物料來源管理，維護顧客及員工飲食安全。

致癌沙拉油

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