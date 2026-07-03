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不只苯駢芘！中聯問題油還驗出3種致癌風險物 食安處揭露判定標準爭議

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處長傅瓊慧。記者趙容萱／攝影
台中市食安處長傅瓊慧。記者趙容萱／攝影

中聯油脂公司爆出大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，官網出示SGS測試報告顯示，不僅苯駢芘超標，其他苯駢[a]蒽、䓛、以及苯駢[b]螢蒽等3項多環芳香烴也都超標。台中市食安處長傅瓊慧說，這3項都有致癌風險，但因中央僅針對「苯駢芘」訂定限量標準，因此檢驗結果也以「苯駢芘」含量來判定。

從中聯油脂公布的測試報告內容可見，SGS測試報告日期為6月29日，送檢大豆沙拉油為今年4月出產，檢驗環芳香族碳氫化合物（多環芳香烴，簡稱PAHs或PAH ）採「衛福部食藥署民國111年1月11日修正建議檢驗方法之食品中多環芳香族碳氫化合物之檢驗方式」測試。

報告顯示，檢測環芳香族碳氫化合物共四項，除了苯駢芘檢出8.1μg／kg超標外，苯駢[a]蒽（Benz[a]anthracene，為致癌物質）檢出3.7μg／kg、䓛（Chrysene）3.4μg／kg，以及苯駢[b]螢蒽（Benzo[b]fluoranthene）6.1μg／kg，都超過定量或偵測極限標準0.5μg／kg。

食藥署說明，多環芳香族碳氫化合物是指一大群含有多環的碳和氫原子的有機化學物質，在空氣、土壤、水和食物中無所不在。目前常被研究的PAHs有16種，其中13種會致癌，而食品在煙燻、加熱及烘乾過程中會產生PAHs。

傅瓊慧說明，檢驗是依據中央食藥署規定的檢驗方法，檢驗環芳香族碳氫化合物共4項，這4項都有致癌風險。中央僅針對其中的「苯駢芘」訂定限量標準，其他3項未訂定限量標準，也因此在檢驗結果的判定上，是依「苯駢芘」含量來判定。

中聯油脂公告測試報告顯示。圖／翻攝自中聯油脂官網
中聯油脂公告測試報告顯示。圖／翻攝自中聯油脂官網

台中市 中央 沙拉油 致癌沙拉油

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